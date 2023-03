Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata: la prima foto condivisa sui social

Eros Ramazzotti ha pubblicato sul profilo Instagram una foto che ha incuriosito tutti i suoi fan. Si tratta di uno scatto che lo ritrae mentre bacia la sua nuova fidanzata, una ragazza con i capelli lunghi e castani. Sotto lo scatto, un commento diretto e sintetico ma che non lascia dubbi: «Auguri amore mio». Tre semplici parole scelte dal cantante per ufficializzare al mondo la sua nuova storia d’amore.

Eros Ramazzotti, la foto con la nuova fidanzata

La foto ritrae il cantante mentre bacia questa donna misteriosa di cui non si conosce l’identità. Nessuna persona taggata e nessun nome menzionato, per adesso è tutto avvolto dal silenzio. L’identità della donna e i dettagli della storia sono top secret. Una scelta convinta quella del cantautore che non ha voluto rivelare ulteriori dettagli.

Così, dopo la relazione con Marica Pellegrinelli, il cantautore non sarebbe più single e il suo cuore starebbe battendo per questa donna con i capelli castani. La foto pubblicata dallo stesso Ramazzotti da una parte ha permesso al cantante di uscire allo scoperto e dall’altra di mantenere un velo di riservatezza su questa nuova relazione che forse è solo all’inizio.

Il rumors del flirt con Giulia Accardi

Eros Ramazzotti, che a breve diventerà nonno, ha voluto ufficializzare così il suo nuovo amore, condividendo con il suo pubblico questo bacio galeotto con la sua nuova dolce metà della quale, però, non ha voluto svelare nient’altro. Secondo i più informati ci sono però degli indizi che aiuterebbero a capire di chi si tratta. La foto, infatti, potrebbe confermare i rumors circolati qualche mese fa quando il settimanale Diva e donna aveva paparazzato il cantante in atteggiamenti intimi con Giulia Accardi, modella curvy e volto noto della moda. La Accardi è conosciuta per la sua battaglia a favore dell’inclusività sulle passerelle. La modella ha scritto anche un libro nel 2021, Il potere dell’imperfezione, manifestando la sua posizione contraria ai canoni di perfezione che molto spesso impone il mondo della moda. Non è però dato sapere se la ragazza della foto sia davvero lei oppure no.