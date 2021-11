Monica Bellucci smentisce Ramazzotti sul corteggiamento

Epic Fail per Eros Ramazzotti. Il cantante, intervistato da Corriere della Sera qualche giorno fa aveva fatto un bilancio di vita, carriera e successi. Un bilancio senza dubbio positivo visto che Ramazzotti, dal 1981, non ha mai smesso di essere sulla cresta dell’onda. Due figli, due mogli bellissime e una vita al massimo.

Ramazzotti avrebbe voluto corteggiare la Bellucci

Eros, forse ha un unico rimpianto, come svelato a CorSera qualche giorno fa: «Il rimpianto? Non aver corteggiato abbastanza Monica Bellucci quando ne ho avuto l’occasione».

Eros Ramazzotti negli scorsi giorni sui social, pubblicando una foto di una sua vecchia partecipazione alla trasmissione tv Stasera pago io Revolution al fianco di Monica Bellucci ha scritto: «Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la donna più bella del mondo». Eros ha poi spiegato: «Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo».

La smentita della Bellucci

Solo che la Bellucci non è una che si fa trattare da “preda” e, nonostante la simpatia che la diva nutre per Ramazzotti, Monica neppure ricorda l’episodio e, intervistata da un settimanale, dichiara: «Ma quando? Ero incinta di cinque mesi!».

La Bellucci, quando le è stato raccontato l’episodio “incriminato” ha scherzato asserendo: «Mah. Ci dobbiamo sentire al telefono allora. Ma quando? Ma ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva! Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui».

Cosa è successo tra Ramazzotti e la Bellucci

In effetti, come hanno ricostruito in questi giorni i vari siti specializzati in gossip e dintorni, al tempo, parliamo del 2004, Ramazzotti era single invece la Bellucci era sposata con l’attore francese Vincent Cassel. E proprio in quell’anno, come ricordato dalla stessa Bellucci, l’attrice partorì.

L’attrice che vive i suoi 57 anni a Parigi con le due figlie ha spiegato: «Io ho due figlie e, quando torno a casa la sera coi tacchi, mi dicono: senti, mamma, metti la vestaglina. La Tour Eiffel in casa non la vuole nessuno. È bella lì fuori, dov’è. Cioè: tutti abbiamo sete di cose vere».