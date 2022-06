Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme nel videoclip di Ama: “L’amore evolve”

Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker e la figlia Aurora sono di nuovo insieme nell’ultimo video del cantante romano, Ama. Un inno all’amore senza limiti e alla libertà che gli stessi ex consorti vogliono trasmettere tramite il loro ritrovato equilibrio.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker in Ama

Il videoclip è uscito a poche settimane dall’annuncio del prossimo album, Battito infinito, che uscirà il 16 settembre per Capitol Records Italy. Un ritorno che è coinciso non solo con il passaggio in radio in 24 paesi contemporaneamente ma anche con il via al tour mondiale che partirà il 30 ottobre 2022 da Los Angeles. La prima parte comprenderà tappe tra Nord, Centro e Sud America, mentre la seconda vedrà Eros spostarsi in Europa da febbraio a maggio 2023 con 10 date italiane.

Nel filmato in questione, l’artista si mostra mentre canta attorniato da alcune donne che ballano una coreografia basata sulla canzone. Tra queste ci sono proprio l’ex moglie Michelle e la figlia della coppia Aurora, che lo accompagnano ballando per e con lui. “Ama come senti, in ogni forma libera, perché anche tu lo sai, lo capirai che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia. Ama in ogni forma che l’amore libera, perché anche tu, così, rinascerai tutte le volte che amerai di nuovo“, recita il brano che vuole celebrare la libertà di amare.

Michelle: “L’amore cambia ma è sempre amore”

A raccontare i retroscena delle riprese è stata la stessa Michelle, la quale ha rivelato che qualche mese prima il cantante le aveva chiesto se le andasse di partecipare al suo video. Lei ha subito accettato e il giorno scelto per realizzarlo si è svegliata all’alba felice: “Mi sono detta ‘che bella vita’. Ventisei anni dopo Più bella cosa, le cose sono cambiate, si sono evolute. L’amore cambia, si evolve, ma è sempre amore”.

Ha inoltre condiviso sul suo profilo Instagram un breve estratto del videoclip, allegando alcune frasi del brano che ha definito la colonna sonora della sua estate e scrivendo così: “L’amore è ovunque e ha mille sfaccettature. L’amore è il motore della mia vita, e se c’è un posto dove i metri quadrati non hanno prezzo, che sa espandersi infinitamente, un terreno piano di risorse e lo puoi dare a chi vuoi.. quello è il cuore. Il mio cuore”.