Ernesto Castano, è morto il difensore della Juve e della nazionale: vinse l’Europeo nel ’68

Il difensore della Juventus e della nazionale italiana Ernesto Castano è morto all’età di 83 anni. Il calcio italiano dice addio a un calciatore che ha fatto la storia quasi sessant’anni fa, militando in bianconero per 12 stagioni, indossando la fascia di capitano e vincendo l’Europeo del ’68 con l’Italia. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha voluto ricordarlo disponendo il minuto di raccoglimento per le gare di campionato del prossimo weekend.

Gravina: «Castano Azzurro per sempre»

Il presidente Gabriele Gravina ha parlato di «un altro doloroso lutto per il calcio italiano». La Figc ha ufficializzato il minuto di silenzio per le gare del 17esimo turno di campionato. Il numero uno della federazione ha raccontato il personaggio Ernesto Castano: «Ha avuto il merito di modernizzare il ruolo di difensore centrale ed è stato protagonista dell’Italia del ’68, che ha riacceso nel Paese la passione per la Nazionale. Anche per questo gli saremo sempre grati, Castano Azzurro per sempre». La Juventus ha affidato al suo sito ufficiale il proprio personale ricordo del calciatore, che ha passato quasi l’intera carriera a Torino per poi diventare anche tecnico delle giovanili: «Grazie di tutto, Ernesto».

In ricordo di Ernesto Castano. — JuventusFC (@juventusfc) January 5, 2023

Castano: dalla Serie B all’Europeo

La carriera di Ernesto Castano parte di fatto nel 1956. Dopo aver passato nella Balsamese tutto il periodo delle giovanili, il difensore esordisce con la maglia del Legnano in Serie B. Poi passa alla Triestina, con cui nella stagione seguente conquista la promozione in Serie A da protagonista. Tanto che a notarlo è proprio la Juventus, che lo acquista in estate. L’esordio è datato 22 novembre 1958 e in bianconero rimarrà dodici anni, vincendo 3 scudetti e 3 Coppe Italia, giocando anche da capitano. In nazionale, inoltre, giocherà le gare finali dell’Europeo vinto nel 1968 contro la Jugoslavia, rimasto l’unico nella storia italiana fino al 2021. Chiuderà la carriera nel 1971 con il Lanerossi Vicenza, dicendo addio a soli 32 anni.