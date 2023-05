Ernestino Michielotto, chi è il marito di Carolyn Smith

Ernestino Michielotto, oltre ad essere il marito della giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith, è un famoso coreografo professionista. Per la ballerina si tratta del suo secondo marito.

Ernestino è una persona molto riservata, per questo non si hanno molto notizie in merito. Si sa però che ha dedicato tutta la sua vita alla danza, diventando un ballerino e un coreografo conosciuto a livello mondiale. In un’intervista al settimanale Gente, Carolyn Smith aveva dichiarato di considerare Ernestino la sua ancora, il suo porto sicuro, il suo pilastro e colui che la accoglie con un abbraccio tutte le volte che ha bisogno di sfogarsi. Lui, a sua volta, ha dichiarato di essere innamorato della moglie e di volerle stare accanto sempre.

Da quanto poi la Smith ha scoperto di avere un tumore al seno (dal 2015), non ancora sconfitto, Ernestino a maggior ragione le è ancora più vicino.

La loro storia d’amore

La coppia si è conosciuta nel 1991 durante una gara di ballo, quando la Smith era ancora sposata con il suo primo marito: «Ci siamo conosciuti quando io ero ancora sposata. Ernestino e la sua allora fidanzata erano miei allievi, facevamo lezione a Torino e creavo anche i loro vestiti. È nata un’amicizia».I l loro rapporto si è intensificato giorno dopo giorno, prima per questioni lavorative e successivamente sentimentali: «Io non capivo molto di italiano, per cui quando mi stavo separando gli ho chiesto di aiutarmi con le questioni legali. È diventato il mio consulente. L’amore è nato dopo. Un giorno mi accompagnò all’aeroporto di Venezia perché dovevo partire per lavoro. È lì che ci siamo guardati e ci siamo dati il primo bacio. Dopo avere chiuso una porta, ho aperto un portone».

Un rapporto che è cresciuto nel tempo e li ha portati a convolare a nozze nel 1997, dopo che Carolyn ha ottenuto il divorzio. Da allora, i due sono sempre più affiatati e inseparabili: «Tino e io siamo come cane e gatto. Mi ritengo fortunata ad averlo accanto. Ammiro la sua saggezza e la sua calma, qualità che mi fanno innamorato di lui ogni giorno di più». I due non hanno mai avuto figli e ad oggi vivono felici a Padova, girando per il mondo.