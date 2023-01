Ermal Meta, annullato il tour in partenza il 25 febbraio: i motivi

Ermal Meta ha annullato il tour italiano in partenza a partire dal 25 febbraio. Dopo la prima tappa a Jesolo, il cantante di origini albanesi avrebbe dovuto incontrare i suoi fan nelle principali città Italiane. Ecco le motivazioni che hanno portato all’annullamento del tour.

«Non c’è un modo più facile per dirlo per cui lo dico subito. Il tour il cui inizio è previsto per fine febbraio sarà annullato e i biglietti rimborsati». Sono state queste le parole con cui il cantante ha annunciato, sui propri social, la cancellazione delle date previste. Ha quindi illustrato le motivazioni che lo hanno portato a prendere questa drastica decisione: «Negli ultimi mesi ho avuto dei problemi personali che non mi hanno permesso di ultimare il prossimo disco di inediti nei tempi giusti. Di fatto è un processo ancora in fase di svolgimento e nel frattempo non mi è stato possibile pubblicare nuova musica. Avevo in mente qualcosa di speciale che non sono riuscito a realizzare in tempo. È molto frustrante, ma ancora di più lo è il pensiero di fare questo tour senza nuova musica. Ci ho pensato e ripensato e credo che la cosa migliore sia quella di concentrarmi sul nuovo disco in modo da poterci ritrovare il prima possibile. Sono sicuro che conoscendomi sappiate quanto ci tenga a fare in modo che ogni volta che ci ritroviamo ne valga la pena. Grazie per la comprensione».

Era già stato rimandato per il Covid

Il tour di Ermal Meta era già stato rimandato per via del Covid lo scorso anno – sarebbe dovuto iniziare il 26 febbraio 2022. Ma, in seguito alle restrizioni Covid, era stato rimandato all’anno successivo. Nello stesso stesso periodo, il cantautore aveva contratto il virus affermando: «Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo si potesse trattare di un colpo d’aria, ma non è così. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem».