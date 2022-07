Ermal Meta sospende il tour: “Ho un problema di salute, ci vediamo tra qualche giorno”

Ermal Meta ha annunciato ai fan di essere costretto a sospendere il tour estivo, così come tutti gli altri appuntamenti previsti, per dei problemi di salute. Il cantante ha infatti riferito che quello che in un primo momento sembrava un banale raffreddore adesso si sta rivelando come qualcosa di più serio. “Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa”, ha detto ai suoi followers su Instagram.

Ermal Meta sospende il tour per problemi di salute: cos’ha il cantante?

Ermal Meta nelle scorse ore ha riferito sui social che è stato costretto ad interrompere tutti i suoi impegni estivi, incluso il tour programmato da tempo. Il motivo è legato ad alcuni problemi di salute che stanno impensierendo il cantante. Infatti, Ermal Meta pensava di avere un banale raffreddore, che nelle ultime ore invece si è rivelato essere qualcosa di più serio.

L’artista si è mostrato ai fan in alcune immagini in cui appare con delle parti del viso gonfie. Le foto hanno creato un certo allarme nel folto pubblico di ammiratori, ma anche una reazione di solidarietà. Ermal ha riferito che dovrà sottoporsi a degli accertamenti per comprendere le cause di questo anomalo disagio.

“Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa”, ha riferito il cantante. In seguito Ermal si è scusato con gli organizzatori degli eventi che è stato costretto ad annullare e anche con il pubblico.

Quanto tornerà ad esibirsi il cantante?

Non è noto quando il cantante potrà tornare ad esibirsi. Prima di riprendere il tour o di fissare nuove date deve infatti comprendere qual è la causa del suo attuale disagio. Nel frattempo, gli utenti gli hanno inviato molti messaggi di auguri e di pronta guarigione. Il cantante ha inoltre promesso che appena sarà possibile tornerà ad esibirsi e cercherà di recuperare gli impegni mancati.