Erling Haaland, chi è la nuova fidanzata: è una norvegese di 18 anni

Secondo alcune indiscrezioni del giornale britannico The Sun, l’attaccante Erling Haaland, stella del Manchester City, avrebbe trovato l’amore con una giocatrice professionista di calcio. La coppia è stata paparazzata a Marbella all’interno della villa di lusso acquistata in passato dal calciatore.

Chi è la nuova fidanzata di Erling Haaland

Mentre le altre nazionali competono per il Mondiale in Qatar la stella norvegese attaccante del Manchester City si sta godendo le sue vacanze. Infatti, Erling Haaland si trova attualmente in una meravigliosa villa a Marbella insieme alla sua presunta nuova fidanzata. I paparazzi hanno pizzicato Erling in compagnia della sua nuova fiamma e d’altronde Marbella è una località che il calciatore conosce bene visto che ha acquistato poco tempo fa una proprietà qui di circa 2mila metri quadri.

Stando a quanto riportato dal giornale The Sun, il norvegese avrebbe trovato l’amore della sua vita: la ragazza paparazzata con Erling Haaland si chiama Isabel Haugseng Johansen, ha 18 anni ed è una calciatrice del Bryne quindi condividono anche la stessa passione.

Quando sarebbe nato l’amore tra i due calciatori?

I due piccioncini si conoscono da un po’ e hanno amici in comune: infatti si presume che la frequentazione andrebbe avanti già da molto tempo. La ragazza di Erling Haaland sarebbe stata avvistata allo stadio anche quando il bomber giocava al Borussia Dortmund. Sempre secondo quanto riportato dal Sun, gli amici confermano che il campione norvegese sia molto innamorato di Isabel anche se in passato parlando delle relazioni amorose aveva scherzato dicendo: «Dormo con i cinque palloni per ogni tripletta che ho segnato. Mi sdraio a letto e mi sento bene con loro».

Quindi anche Erling Haaland sembra aver trovato l’amore nella sua vita e in più ha anche trovato una persona che svolge il suo stesso lavoro, dunque può aiutarlo a tornare al meglio dopo la sosta Mondiale.