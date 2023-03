Erin Darke: età, figlio e biografia della fidanzata di Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe, l’attore che ha interpretato Harry Potter, aspetta il primo figlio con Erin Darke, l’attrice di Good Girl Revolt. I due si sono conosciuti (e innamorati) sul set di Kill You Darlings, dove lui interpretava il poeta Allen Ginsberg mentre lei Gwendolyn, la ragazza della quale il poeta si innamorava.

Chi è Erin Darke

Erin Darke è nata il 10 settembre 1984 a Flint, nel Michigan. All’età di 21 anni si trasferisce con tutta la sua famiglia a New York dove inizia la sua carriera di attrice e muove i primi passi nella serie tv Good Girl Revolt del 2015 in cui ha recitato a fianco del compagno. I due hanno recitato insieme anche nella terza stagione della serie Miracle Workers, ideata proprio da Radcliffe.

Oltre alle serie tv, la giovane attrice ha recitato anche per il grande schermo in film come Love & Mercy, Beside Still Waters, Still Alice e, nel 2016, Don’t Think Twice. Recentemente è entrata a far parte del cast de La fantastica signora Maisel proposta da Prime Video.

È fidanzata con Radcliffe da 10 anni

Nonostante la giovane età, Erin Darke è un’attrice brillante anche se meno conosciuta di Daniel Radcliffe che ormai ha legato il suo volto a Harry Potter. Per la coppia si tratta del primo bambino che arriverà entro la fine dell’anno. Al momento si conoscono pochi dettagli, la notizia è stata confermata da un portavoce dell’attore a People. La coppia è molto riservata ed ama vivere lontana dai riflettori.

I due stanno insieme dal 2013 ed appaiono come una coppia molto affiatata. In un’intervista di qualche tempo fa, l’attore di Harry Potter affermò: «Siamo davvero felici insieme. Ho una vita davvero bella, sto con la mia ragazza da un decennio, più o meno». Un legame che ora è diventato ancora più solido con l’arrivo di un figlio. «L’idea di prendermi cura di un figlio sembra una cosa spaventosa e più grande di me, ma anche straordinaria», aveva aggiunto.