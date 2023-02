Eriksson lascia il calcio: «Priorità alla famiglia»

Sven Goran Eriksson è l’allenatore entrato nel cuore dei tifosi della Lazio per aver vinto il campionato italiano nel 2000 con i biancocelesti. Lo svedese ha dedicato la sua vita al calcio e a 75 anni è ancora attivo nelle serie minori svedesi. Tuttavia, ora ha deciso di lasciare momentaneamente il mondo sportivo e dedicarsi alla sua famiglia, a causa di «problemi di salute».

L’annuncio ufficiale di Eriksson

Sven Goran Eriksson, 75 anni, dopo una vita sulle panchine di mezzo mondo ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio, almeno per il momento. L’ex tecnico della Lazio nell’ultimo periodo si occupava di svolgere il ruolo di direttore tecnico del Karlstad Football, club che milita nella terza divisione svedese. Tuttavia, ha rivelato di voler dare priorità alla famiglia e di abbandonare il mondo del calcio a causa di «problemi di salute».

Nel comunicato ufficiale distribuito alla stampa, Eriksson ha dichiarato: «Ho deciso. A causa di problemi di salute devo di limitare i miei doveri pubblici, almeno per il momento. Sto facendo degli esami di controllo. Mi concentrerò sulla mia salute, sulla mia famiglia e sul Karlstad, ma con incarichi limitati. Vi ringrazio, amici e addetti ai lavori, per tutto il sostegno. Vi chiedo di rispettare la mia decisione e la mia privacy».

La carriera dell’allenatore

Eriksson è ricordato in Italia per aver vinto nel 2000 la Serie A con la Lazio completando una fantastica rimonta ai danni della Juve. Difatti, la Lazio vinse all’Olimpico e festeggiò lo Scudetto mentre la Juventus perse contro il Perugia in una partita molto discussa, giocata nonostante un incredibile diluvio.

Comunque, l’allenatore svedese ha conquistato anche altri trofei e obiettivi nel corso della sua lunga carriera. Ha vinto 4 Coppe Italia, 2 con la Lazio, 1 con la Sampdoria e 1 con la Roma, 1 Supercoppa Italiana con la Lazio e 3 Campionati portoghesi con il Benfica. Ha vinto anche in Europa conquistando la Coppa Uefa con il Goteborg, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa delle Coppe nel 1999 con la Lazio.