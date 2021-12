Eriksen e Kjaer: il ritorno del fantasista e il grave infortunio del difensore

Eriksen e Kjaer, Kjaer ed Eriksen. Ancora una volta i due calciatori danesi finiscono, insieme, per essere protagonisti sulle riviste di tutto il mondo. 173 giorni fa, il trequartista dell’Inter, numero 10 della nazionale danese, e il difensore del Milan e capitano della Danimarca furono i protagonisti inattesi di quella che doveva essere una semplice partita di calcio. Eriksen e Kjaer, i due volti della Danimarca lo scorso Giugno, vivono oggi due momenti parallelamente opposti: uno tornato in campo, l’altro alle prese con un grave infortunio.

Euro 2020: il malore di Eriksen e il gesto di Kjaer

Durante il match Danimarca-Finlandia, il mondo restò con il fiato sospeso. Christian Eriksen, la stella della nazionale danese, campione ex Tottenham e in forza all’Inter, cadde a terra per un malore che poi si scoprì essere stato un arresto cardiaco. Salvato da un massaggio cardiaco e dal defibrillatore, il calciatore riprese poi coscienza in ospedale e gli sportivi, i fan e i familiari tirarono un sospiro di sollievo. Superata la paura, in attesa di avere sempre più notizie confortanti sullo stato di salute di Eriksen, alcuni giornali si soffermarono su Simon Kjaer. Il difensore del Milan, capitano della Danimarca, fu infatti il primo a capire la gravità della situazione e a intervenire, spostando il compagno sul fianco e liberandogli le vie aeree. Poi, il massaggio cardiaco, pochi istanti prima dell’arrivo dei medici. Secondo Mirror, Kjaer salvò la vita di Eriksen e il suo gesto ha avuto una eco incredibile in tutto il mondo.

L’infortunio di Kjaer e il ritorno di Eriksen

Oggi, 173 giorni più tardi, i due calciatori danesi tornano a fare notizie sui giornali. La news positiva veicolata dai quotidiani di tutto il mondo riguarda il numero 10. Christian Eriksen, infatti, è tornato ad allenarsi. Il fantasista ha corso e giocato con il pallone a Odense, presentandosi già alle 8 del mattino sul campo dell’OB, formazione danese. Una corsetta a ritmi blandi, qualche esercitazione con i coni e vari tiri in porta: non un allenamento intenso, ma comunque una notizia splendida per gli sportivi di tutto il mondo e per lo stesso calciatore. In attesa di capire cosa gli riserverà il futuro, il trequartista dovrà però consolare l’amico Simon Kjaer. Ieri il 32enne difensore del Milan ha abbandonato il campo dopo appena 4 minuti dall’inizio del match contro il Genoa. Il centrale ha accusato un problema al ginocchio sinistro e dopo i controlli di oggi si è confermato quanto temuto nelle prime battute. L’infortunio è serio e Kjaer dovrà sottoporsi a un intervento per ridurre i danni al legamento. Non si conoscono le condizioni nello specifico, ma ciò che pare certo è che dopo l’intervento a cui si sottoporrà domani Kjaer dovrà restare lontano dai campi a lungo.