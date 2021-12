Eriksen e l’Inter si separano: ufficiale la rescissione del contratto

Adesso è ufficiale: si chiude con la rescissione del contratto con l’Inter l’avventura italiana di Christian Eriksen. Il fantasista danese saluta il club nerazzurro e i suoi tifosi, ma anche il campionato nostrano. Attualmente, infatti, a causa delle norme mediche in vigore in Italia, Eriksen non può risultare idoneo alla pratica agonista. Dopo i fatti dello scorso 12 giugno il trequartista, numero 10 della nazionale danese, vive con un defibrillatore sottocutaneo impiantato e questo non gli permette di poter giocare in Serie A. La sua carriera, adesso, potrebbe portarlo in campionati del nord Europa.

Eriksen rescinde: il comunicato dell’Inter

«FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen». Il comunicato dell’Inter inizia così e prosegue augurando «il meglio al calciatore per il suo futuro. Anche se oggi le strade dell’Inter e di Christian si separano resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l’abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra». L’ufficialità della rescissione arriva dopo giorni di indiscrezioni e settimane in cui, a causa dei protocolli sanitari della Serie A, si era discusso sulla possibilità di rivedere il calciatore danese nel nostro campionato.

Eriksen: le ipotesi per il futuro

Christian Eriksen saluta la serie A e ora si prepara a nuove avventure. Il 29enne danese, rimasto nei cuori dei tifosi nerazzurri, è tornato ad allenarsi lo scorso 2 dicembre a pochi passi da casa sua a Odense. Proprio la squadra della sua città gli ha permesso di utilizzare i campi e le attrezzature d’allenamento e ora non è escluso che possa essere la formazione danese dell’OB la sua nuova squadra. In precedenza si era parlato anche di un possibile futuro in Eredivisie, il campionato olandese.

Javier Zanetti saluta Christian Eriksen

Anche la bandiera dell’Inter, l’attuale vicepresidente Javier Zanetti, ha voluto rendere omaggio a Christian Eriksen. In un post su Instagram, la stella argentina ha scritto: «l tuo sorriso, la tua eleganza, la tua educazione. Classe e valori d’altri tempi, da grande uomo e professionista. Oggi ufficialmente si interrompe il tuo contratto con l’Inter, ma questo legame d’amore tra Christian e il club, i tifosi, chiunque nel mondo abbia il nero e l’azzurro nel cuore non avrà mai una data finale. Sempre al fianco dello straordinario uomo e campione, con tanti traguardi vissuti insieme. E la gioia più grande: vederti riprendere in mano la tua carriera, la tua vita».