Eric Clapton ha il Covid: rinviata la data di Milano

Chi era pronto a guardarlo e ascoltarlo dal vivo, a Milano tra due giorni, dovrà aspettare ancora. Eric Clapton, uno dei chitarristi più famosi della storia della musica contemporanea, ha il Covid. Una notizia che ha spiazzato i fan, al terzo rinvio della data del Mediolanum Forum dopo i concerti annullati il 6 giugno 2020 durante la prima ondata e il 26 maggio 2021. Il musicista, che appena un anno fa aveva sconvolto il mondo con i suoi attacchi ai vaccini e agli scienziati, combatte da mesi contro le notizie sul Covid, ma oggi è stato trovato positivo.

Clapton positivo: «Vuole evitare di passare l’infezione alla band»

La notizia è stata resa nota dallo staff del chitarrista. «Eric Clapton è purtroppo risultato positivo al Covid poco dopo il secondo concerto alla Royal Albert Hall», si legge in una nota. «Il suo staff medico ha spiegato che se dovesse riprendere a viaggiare e suonare troppo presto, potrebbe ritardare di molto il suo pieno recupero. Eric vuole anche evitare di passare l’infezione alla sua band, al gruppo di lavoro, agli staff dei promoter e, ovviamente, ai suoi fan».

Così la data del 18 maggio a Milano è stata annullata e rinviata a data da destinarsi, mentre restano in forse le due di Bologna, previste per il 20 e il 21 maggio. «È molto frustrante», prosegue la nota, «che, avendo evitato il Covid per tutto il lockdown e per tutto il periodo in cui sono state in essere le restrizioni sui viaggi, Eric sia risultato positivo al Covid in questo momento, ma noi speriamo che si riprenderà a sufficienza per la fine della settimana per essere nelle condizioni di esibirsi nei rimanenti concerti programmati».

Clapton contro i vaccini e AstraZeneca

La polemica scatenata da Eric Clapton contro i vaccini risale al maggio dello scorso anno. Dopo aver ricevuto una dose di AstraZeneca, infatti, il chitarrista ha scritto una lettera all’amico Robin Monotti Graziadei in cui criticava gli effetti del vaccino. «Ho preso la prima dose di AZ e ho subito avvertito un malessere e reazioni che sono continuate per dieci giorni. Alla fine mi sono ripreso e mi è stato detto che per la seconda dose avrei dovuto aspettare dodici settimane», scriveva. Poi l’attacco al governo inglese e la sua scelta di non suonare per «un pubblico discriminato» dopo l’entrata in vigore del green pass per gli spettacoli musicali. E come se non bastasse, Clapton ha più volte parlato di «propaganda», riferendosi agli spot inglesi sulla sicurezza dei vaccini.