L’eredità, stasera su Rai1 lo speciale per l’Ucraina: concorrenti e ospiti di Flavio Insinna

Dopo Affari tuoi – Formato famiglia e I Soliti Ignoti è in arrivo un nuovo episodio speciale di un altro celebre gioco targato Rai. Stasera 2 aprile, alle 21,30 su Rai1, andrà in onda L’eredità – Una sera insieme dedicato all’Ucraina. Alla conduzione ci sarà Flavio Insinna, già capitano delle puntate canoniche trasmesse nel prime time. Al suo fianco un ricco cast di ospiti tra cui Francesco Gabbani, che a breve partirà con Ci vuole un fiore, il suo primo programma televisivo personale. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

L’eredità, chi sono gli ospiti dello speciale stasera 2 aprile 2022 su Rai1

Come da tradizione, nel suo primo gioco L’eredità accoglierà sette concorrenti diversi che tenteranno di raggiungere la letale Ghigliottina finale. In occasione dello speciale per l’Ucraina di stasera, al posto dei concorrenti ci saranno personalità influenti del mondo dello spettacolo e della musica oltre a un ex campione molto amato. Si tratta di Massimo Cannoletta, recordman della trasmissione che nel corso della sua partecipazione al quiz ha vinto circa 200 mila euro. Soprannominato “enciclopedia umana”, ha ottenuto un posto nel programma pomeridiano di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, dove tiene brevissime lezioni quotidiane sui temi trasversali. Accanto al campione ci saranno i cantanti Francesco Gabbani e Orietta Berti, gli attori Paolo Conticini e Matilde Gioli, il duo comico Lillo&Greg e la conduttrice Francesca Fialdini.

Durante la serata, i sette si sfideranno nelle celebri sfide Abbinamenti, Paroloni e i Fantastici Quattro, prima di arrivare al Triello. Qui ciascuno dei tre concorrenti rimasti in gara può scegliere fra sette domande di vario genere e accumulerà denaro in caso di risposta giusta. Il migliore avrà poi accesso alla prova finale, la temuta Ghigliottina dove dovrà indovinare un termine in grado di concordare con cinque vocaboli solo all’apparenza slegati fra loro. In caso di vittoria, stasera l’intero montepremi sarà devoluto in beneficenza in favore del popolo ucraino.

L’eredità, come donare da casa durante la trasmissione

Oltre al montepremi finale, la serata di beneficenza sarà attiva per tutta la durate della trasmissione. Ogni telespettatore potrà infatti donare qualsiasi cifra telefonando o inviando un Sms al numero 45525 sia da cellulare sia da rete fissa. Le donazioni serviranno per acquistare viveri e rifugio ai profughi in fuga dal conflitto oltre a medicine, acqua potabile e supporto psicologico.