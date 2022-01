L’eredità – Serata Sanremo stasera su Rai1: concorrenti e ospiti del programma

Appuntamento speciale con L’eredità. Stasera 28 gennaio 2022, alle 21,30 su Rai1, il quiz raddoppia sbarca in prima serata con un episodio dedicato al Festival di Sanremo. Tutte le domande delle varie sfide, infatti, verteranno sulla storia della kermesse musicale e sulle canzoni di maggior successo. In studio sette campioni delle passate edizioni e speciali ospiti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

L’eredità – Serata Sanremo, concorrenti e ospiti di stasera 28 gennaio 2022 su Rai1

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Per l’occasione, il padrone di casa de L’eredità Flavio Insinna accoglierà al suo fianco Mara Venier, altro volto di punta di casa Rai. A sfidarsi invece ci saranno sette campioni delle altrettante passate edizione del quiz show, capaci di vincere montepremi senza precedenti. Tra questi anche Massimo Cannoletta, che nel corso di due mesi riuscì ad accaparrarsi una vincita di circa 200 mila euro. I concorrenti dovranno affrontare non solo i giochi del programma nella sua versione attuale, ma anche i classici delle edizioni passate e alcune interessanti novità. Rai ha già anticipato il ritorno de“La scossa”.

Pensate di sapere tutto sul Festival di Sanremo?

Prima che inizi #Sanremo2022 potremo metterci alla prova con una serata speciale de #LEredità di @insinnaflavio.

Saremo più bravi dei super campioni? pic.twitter.com/ndnhpP3Wes — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 20, 2022

Fil rouge della puntata sarà il Festival, protagonista di tutte le domande con tutti i suoi oltre 70 anni di storia. Ai concorrenti in gara sarà chiesto di ricordare i vincitori o i presentatori di una particolare edizione, le performance più entusiasmanti e così via. Nei panni dei “Professori” ci saranno Pierpaolo Spollon, volto anche di Doc – Nelle tue mani, e Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno. Non mancheranno però anche le storiche professoresse Roberta Morise, Elena Ossola e Angela Tuccia. Nino Frassica invece animerà l’atmosfera con divertenti incursioni ricche di sorprese ma soprattutto di ironia. Spazio anche ad alcuni ospiti speciali, tra cui Gigi D’Alessio, Alberto Angela, Luca Barbarossa e Gabriele Cirilli.