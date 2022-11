L’eredità Agnelli, le guerre in famiglia e Sandinista! dei Clash: il racconto della settimana

«Non si smette di essere il figlio dei propri genitori anche dopo che sono morti», ha detto una volta qualcuno. Chissà cosa pensano di questo John, Lapo e Ginevra Elkann, al centro di una disputa legale, molto dibattuta sui giornali questa settimana, con la loro madre, Margherita Agnelli, sull’eredità lasciata alla famiglia dall’avvocato. La storia in soldoni è questa: al centro della disputa c’è un patrimonio stimato in 4,6 miliardi di euro ma soprattutto il controllo di Dicembre, quella che viene definita la cassaforte del gruppo. Margherita sostiene di essere stata vittima di escamotage ideati dai consulenti della madre, morta nel 2019, per escluderla dall’eredità. I figli invece la accusano a loro volta di aver rimesso in discussione accordi presi 20 anni fa. Non nego di seguire questa questione con un certo imbarazzo. Essendo fuori dall’asse ereditario riguardante mio zio Nando e considerando che nostro padre a me e mio fratello non ha lasciato nulla, se non i debiti (riguardanti il saldo delle rette dei suoi ultimi mesi in clinica, oltre al pagamento delle spese del suo funerale), le volte che sono stato coinvolto in un’eredità sono state entrambe cause di problemi. La prima riguardava il fondo fiduciario che mi aveva lasciato mia madre, di cui ho già parlato, la seconda invece è stata l’eredità contesa di mia zia Pia, una delle sue sorelle (nonché la donna che, dopo la sua morte, mi ha effettivamente cresciuto), scomparsa nel 2006, dopo una lunga malattia.

Milano. Maggio 2006. Mi sveglio che è quasi mattina sul divano imperiale nel salotto di casa dei genitori di Allegra in corso Venezia. Lei giace nuda di fianco a me, persa, in un sonno profondo. Sbatto le palpebre in maniera confusa. Una serie di immagini raffiguranti due portaceneri pieni zeppi di mozziconi e da sigarette sventrate, più una bottiglia mezza vuota di rum Pampero, abbandonata sul pavimento in mezzo alla stanza, mi riportano prepotentemente alla realtà. Scendo dal divano, mi infilo un paio di bermuda kaki, le Converse, una t-shirt con sopra scritto “Spaghetto Child” e abbandono l’appartamento. Scendo con l’ascensore nell’atrio e ho su i Ray-ban, anche se fuori è ancora mezzo buio, perché ho gli occhi mega gonfi. Il portiere notturno, un ragazzo giovane e abbronzato sui 20 anni, mi fa un cenno, prima di aprirmi il portone e lasciarmi uscire. Salto sulla mia bici nera con i freni a bacchetta e con equilibrio precario mi infilo nelle vie dietro Porta Venezia, diretto verso casa. Qualche ora dopo, alle 11, ricevo una telefonata da mia cugina Laura. Poi un’altra dall’avvocato di mio cugino Luciano. Poi un’altra ancora dallo stesso studio. Mi rifugio in bagno, lancio nel bidone della biancheria sporca sia i bermuda kaki che la t-shirt con sopra scritto “Spaghetto Child”, mi faccio una sega sotto la doccia pensando ad Allegra ma sono così debole che quando vengo le gambe mi cedono e cadendo rischio quasi di sbattere la testa sulle piastrelle verde lime del pavimento.

A tutti è stato chiesto di portare un testimone, esterno alla famiglia, che dovrà controfirmare l’accordo, sostenendo che ognuno di noi in quel momento era capace di intendere e di volere. Io ho chiesto di farlo a Silvio semplicemente perché è carico d’erba e di cocaina e tutto voglio fare tranne che entrare in quella stanza da sobrio

Poi sono a casa di Silvio, nel nuovo appartamento che gli hanno regalato i suoi, dietro la Stazione Centrale. Lo trovo steso sul divano, indossa una camicia con sopra un cavallino e jeans di marca scoloriti, mentre è alle prese con la preparazione di uno spino d’erba gigantesco. Quando mi vede alza gli occhi e strafatto mi chiede: «A che ora ti devo accompagnare da quell’avvocato?». Di fianco a lui Ale a petto nudo sta scaldando un cucchiaino davanti alla tv mentre Mary, la sua fidanzata, magra e abbronzata, entra scalza con passo incerto nella stanza. Tra circa un’ora abbiamo un appuntamento nello studio di un avvocato in via Sant’Eufemia con presente gran parte della mia famiglia (ramo materno), per firmare una scrittura privata e trovare un accordo sull’eredità lasciata da mia zia Pia. A tutti è stato chiesto di portare un testimone, esterno alla famiglia, che dovrà controfirmare l’accordo, sostenendo che ognuno di noi in quel momento era capace di intendere e di volere. Io ho chiesto di farlo a Silvio semplicemente perché è carico d’erba e di cocaina e tutto voglio fare tranne che entrare in quella stanza da sobrio.

Milano. Novembre 2022. Così penso a quel pomeriggio in via Sant’Eufemia, a com’ero ridotto, agli sguardi delle mie zie, dei miei cugini, mentre leggo, sulla nuova app del Post dall’iPad, un articolo intitolato Per cosa litigano gli Agnelli. Poi lancio l’iPad sul divano e cambio pensieri. Ho un po’ di febbre da un paio di giorni, un raffreddore insopportabile, dolori diffusi in tutto il corpo. Così mi sono chiuso in casa, spiaggiato sul divano, imbottito di antipiretici, vitamine, integratori, con indosso la vestaglia sopra il pigiama e con fisso in mano un fazzoletto bianco, che continuo a tormentare in maniera costante, con sopra ricamate le iniziali di mio padre, KFG. Recluso nel salotto dell’appartamento di Viale Regina Giovanna mi guardo intorno: un paio di Adelphi, il vinile dei Clash, Sandinista!, sul piatto e, di fianco al divano, una sacca di tela blu con dentro i miei taccuini e i libri che devo recensire per lavoro. Ogni tanto prendo appunti su uno dei miei quadernetti, con la copertina nera e il bordo rosso, introvabili a Milano, che ho comperato un paio di mesi fa al porto di Camogli, in un piccolo negozio che si chiama Abbecedario. Nella mia immaginazione un posto che è un po’ come la celebre cartoleria parigina in Rue de l’Ancienne Comédie dove Chatwin prendeva i suoi Moleskine. Da sempre cerco riferimento in piccoli dettagli rassicuranti, quando sono a casa da solo: le matite sempre ben temperate, le penne colorate, il succo fresco d’arancia in frigo, i plaid, e sul tavolo un mazzo di tulipani bianchi. Ho sempre considerato un po’ triste una casa senza fiori, me lo ha insegnato mia zia Pia, con la quale ho vissuto a lungo da ragazzo, che nelle sue case in via Melegari, in via dei Transiti o in Piazza Adigrat, i fiori, non se li faceva mancare mai. «Vivi un po’ come uno studente di lusso», mi ha detto DFA prima al telefono, «in mezzo ai tuoi libri e ai tuoi dischi, nel tuo appartamento in centro città». Effettivamente non ha tutti i torti, e così mi perdo, raccontandomi da solo le storie dell’album che sto ascoltando e del libro che ho aperto sulle ginocchia.

Quando qualche anno fa il mio socio radiofonico Alb per il mio compleanno mi regalò un piccolo giradischi, riaccendendomi la deleteria e costosissima passione per i vinili, mi precipitai in un negozio di dischi e comprai subito due LP. Uno era Blue train di John Coltrane e l’altro Sandinista! dei Clash. Sandinista! è un album particolarmente importante per la storia della musica per la portata rivoluzionaria che ebbe quando uscì nel 1980, che tra l’altro è anche il mio anno di nascita, e per quello che significò per gli stessi Clash che, per chi non lo sapesse, all’epoca, erano già delle superstar. Una band leggendaria, che arrivava dal successo di London Calling, che in un momento in cui tutti, i fan, le etichette discografiche, chiedevano una roba classica, di sette otto canzoni, perfette per le radio e per la loro definitiva consacrazione commerciale, decisero di abbandonare la loro zona di comfort e stupirono il mondo facendo un disco totalmente esploso, all’interno del quale esplorarono tutto il conosciuto ma soprattutto lo sconosciuto, come nessuno mai aveva fatto prima di loro. Dentro Sandinista! infatti c’è tutto. C’è il funk, il reggae, l’hip-hop, la dance, la disco music, l’elettronica, il punk. C’è il calypso, ci sono echi di musica sudamericana, caraibica. C’è il dub. Strummer and co., in una serie infinita di session, pescarono a piene mani dalla realtà suburbana londinese popolata da immigrati jamaicani, densa di sofferenza e nostalgia, che li circondava, misero per la prima volta in un disco inglese il rap e infilarono dentro tutto, alla rinfusa, in questo album capolavoro che decisero follemente di chiamare Sandinista!, in onore di Sandino, l’uomo che guidò la rivoluzione in Nicaragua tra il 1927 e il 1933. Un triplo, dalla storia pazzesca, che ascolto più o meno un paio di volte l’anno.

Il libro invece è una raccolta di racconti di Ian Fleming che ha come protagonista 007, personaggio che come ho detto più volte, qui e altrove, seguo in tutte le sue diramazioni letterarie e cinematografiche da sempre. L’ultima volta che ho comperato un romanzo di James Bond era più o meno un anno fa, mio padre era appena stato ricoverato in una costosissima RSA fuori Milano e ricordo che leggevo le avventure della spia più famosa del globo sui treni della metropolitana e sugli autobus, durante i viaggi che facevo avanti e indietro dalla clinica, con dietro una borsa militare con sopra scritto in rosso a caratteri cubitali la parole SPACE con dentro i suoi vestiti. Il titolo, sinistramente profetico, del romanzo di Fleming che stavo leggendo era Vivi e lascia morire e provava vanamente a distrarmi, infilandomi nelle pirotecniche avventure di 007 che si svolgevano tra New York e la Giamaica, dal pensiero dell’astronomica retta della clinica, di 5 mila euro al mese, che nessuno di noi poteva pagare. “Chi salva un uomo salva il mondo intero”, è scritto nel Talmud, e io ad un certo punto ci ho provato davvero a salvare mio padre, anche se alla fine, ahimè, non ci sono riuscito. Nei giorni che seguirono la sua morte non ero triste, non piangevo, ma mi sentivo solo: lui non c’era più, non lo avrei mai più rivisto, non gli avrei più telefonato. Non avrei più sentito il timbro della sua voce, con il suo inconfondibile accento, pronunciare il mio nome strascicando le vocali «Andreeeea».

«Non piangere Andrea», mi ripeto, ma non piango affatto, è solo il raffreddore. «Non si smette di essere il figlio dei propri genitori anche dopo che sono morti», ha detto una volta qualcuno. Probabilmente è davvero così

Un mese prima, svuotando l’appartamento in affitto in cui aveva abitato nell’ultimo periodo a Macherio, Lucilla, la compagna di mio fratello Stefano, mi faceva strada al piano di sopra dove c’era la camera da letto e davanti agli armadi che contenevano i suoi vestiti mi diceva: «Prendi quello che vuoi», oppure, «prendi le camicie, i pigiami, le calze». Da bambino avevo sempre guardato con venerazione i suoi ordinatissimi armadi. Ricordo perfettamente quello in camera sua a casa nostra in via Amedeo d’Aosta: le scarpe nere lucide, tutte uguali, le cravatte a pallini di Marinella, gli abiti su misura, i fazzoletti bianchi con sopra ricamate le sue iniziali, KFG. Dopo la sua morte parte di quelle cose irraggiungibili sarebbero potute diventare mie. Avrei potuto indossare l’abito blu di Caraceni che si era fatto confezionare a Roma o il tight che aveva messo il giorno del matrimonio di mio fratello. Invece ho voluto tenere solo i fazzoletti bianchi, il resto l’ho lasciato lì, come se la cosa non mi riguardasse. Nella totale sregolatezza della sua vita, che lo ha visto esule prima e fuggiasco poi, la cura del suo guardaroba era ai limiti del maniacale. Quale camicia indossare, quali scarpe, quale vestito, blu scuro, grigio oppure chiaro. In totale contrapposizione al suo rapporto con il cibo, segnato da una dieta piena zeppa di zuccheri di ogni tipo e dalle bottiglie di acqua minerale Evian che usava esclusivamente per prepararsi il tè. Papà dormiva male, in orari strani, abusava di sonniferi e la mattina si svegliava molto tardi. Dava molta importanza alla prima colazione. Beveva tè di ogni tipo, che consumava con biscotti al cioccolato, con fette biscottate burro e marmellata, con crostate all’albicocca o alla ciliegia. Poi si vestiva e usciva a comperare il pane e i giornali. Fino a quando la vista lo ha accompagnato ha continuato a leggere ogni giorno i quotidiani, il suo favorito è sempre stato il Corriere della Sera, che prendeva spesso in accoppiata con La Gazzetta dello Sport. Gli ultimi anni della sua vita li ha passati solo, senza amici, in esclusiva compagnia del rancore che i propri figli non disdegnavano di riservargli appena si presentasse l’occasione. Curava ossessivamente la sua immagine e nessuno poteva mettere in dubbio che lui fosse intelligente, bello, ricco e soprattutto un capo. Anche se ormai non aveva più una lira da anni. Fino alla fine è stato un grande seduttore. Voleva essere amato ma soprattutto temuto, guardato con rispetto e ammirazione. Voleva essere considerato un uomo speciale, unico, al di sopra degli altri. Si è sempre creduto una specie di re. Questo mi fa tornare in mente leggere Ian Fleming mentre sfoglio le pagine con una mano e nell’altra stringo, con gli occhi lucidi, un fazzoletto bianco con sopra ricamate le iniziali KFG. «Non piangere Andrea», mi ripeto, ma non piango affatto, è solo il raffreddore. «Non si smette di essere il figlio dei propri genitori anche dopo che sono morti», ha detto una volta qualcuno. Probabilmente è davvero così.