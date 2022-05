Erdogan: «Domani sentirò Putin e Zelensky»

Di ritorno dall’Azerbaigian, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato l’intenzione di tenere colloqui telefonici con le controparti russe e ucraine Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, nella giornata di domani: «Sogniamo che questa guerra tra Russia e Ucraina finisca in pace il prima possibile, ma sembra che ogni giorno gli eventi si stiano sviluppando in modo più negativo. Lunedì avrò telefonate sia con il presidente della Russia che con il presidente dell’Ucraina. Continueremo a sollecitare le parti a utilizzare canali di dialogo e diplomazia», ha detto parlando con i giornalisti. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato a Ria Novosti il colloquio telefonico in programma per domani tra il presidente russo e l’omologo turco.

Cosa ha detto Erdogan sulla Finlandia nella Nato

Durante il breve colloquio con la stampa, Erdogan ha affrontato anche il tema dell’adesione della Finlandia alla Nato: «Naturalmente, la Russia non guarda a queste cose positivamente. In particolare, è preoccupata per la questione finlandese, perché la Finlandia è un Paese con cui confina», ha detto il presidente della Turchia, sottolineando che in realtà «la Russia non ha sostenuto l’adesione di nessuno dei paesi scandinavi alla Nato», includendo in questa riflessione la Svezia e anche la Norvegia, che ne fa parte dal 1949. Le tre repubbliche baltiche, ovvero Estonia, Lettonia e Lituania, che un tempo facevano parte dell’Unione Sovietica, sono invece entrate nell’Alleanza atlantica nel 2004: anche in quel caso l’ingresso nella Nato non era stato visto di buon occhio da Mosca.

Svezia e Finlandia nella Nato, per la Turchia sarebbe «un errore»

Ma nemmeno la Turchia, in realtà, appoggia l’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, che viene considerato da Ankara «un errore al pari del sì alla Grecia». In particolare, Erdogan ha accusato i due Paesi di ospitare «terroristi del Pkk». L’opposizione della Turchia diventa cruciale, in quanto l’articolo 10 dello statuto della Nato sottolinea come serva il via libera da parte di tutti gli Stati membri dell’Alleanza Atlantica per l’ingresso di nuovi alleati. Proprio la Turchia sta bloccando da molto tempo l’adesione di Cipro, a causa delle dispute esistenti da decenni tra i due Paesi.