Perché Erdogan è considerato un alleato “inaffidabile”

Recep Tayyip Erdogan è un alleato sempre più inaffidabile per il blocco euroatlantico: questa la tesi, durissima, sostenuta in un recente editoriale del New York Times. L’atteggiamento ostruzionista del presidente turco sull’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato è solo l’ultimo esempio del suo schema di ‘gioco’. Ora il suo obiettivo è diventare gran mediatore ed eventuale garante di un accordo tra Russia e Ucraina. Con lo sguardo però rivolto alle elezioni del 2023 in cui cerca la riconferma.

Erdogan e la battaglia del Nord

A Helsinki e Stoccolma che hanno chiesto l’ingresso nella Nato, Ankara contesta sia l’embargo alle forniture d’armi imposto dai due Paesi nel 2019 sia la condotta nella complessa questione curda. Erdogan ha posto un veto di fatto all’ingresso dei due Paesi nella Nato attaccando principalmente il sostegno di lunga data della Svezia al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK).

Come noto, l’organizzazione a lungo guidata da Abdullah Ocalan è fuorilegge in Turchia in quanto ritenuta eversiva e terrorista. Una definizione, ed è questo a cui si appuglia il presidente turco, condivisa da Stati Uniti, Nato e Unione Europea. Erdogan accusa inoltre sia la Finlandia che la Svezia di ospitare seguaci di Fethullah Gulen, un predicatore turco che vive in esilio negli Stati Uniti, ritenuto l’eminenza grigia dietro il fallito colpo di stato del 2016. La Turchia chiede inoltre l’estradizione di circa 35 persone che si dice siano coinvolte con i separatisti curdi o con Gulen.

La “battaglia del Nord” di Erdogan, evidentemente, poco ha a che fare con la questione dominante di queste settimane, ovvero la domanda di sicurezza crescente di Svezia e Finlandia in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Ma mostra apertamente il modus operandi del Sultano in politica estera: e cioè approfittare di ogni questione per trarre vantaggi, forzare ogni resistenza usando un brutale realismo. Non è la prima volta che ciò succede. E da qui emerge l’inaffidabilità di cui il New York Times lo accusa.

Il grande gioco di Erdogan

La Turchia porta avanti disegni politici autonomi e gioca su tutti i tavoli. E l’atteggiamento nella guerra in Ucraina non fa eccezione. Da un lato la Turchia arma Kyiv da ben prima dell’invasione russa; ciononostante, Erdogan, soprattutto dopo il compromesso raggiunto in Siria sulla sostanziale accettazione del legittimo governo di Damasco a lungo avversato e gli accordi energetici siglati con Mosca, da tempo cerca l’intesa con Vladimir Putin. Ankara si è però unita alle condanne della Nato per l’aggressione ma non ha appoggiato le sanzioni contro Mosca, tanto che la Russia non ha inserito la Turchia nell’elenco delle nazioni “ostili” che include tutti i membri dell’Ue e del Patto Atlantico, inclusa perfino l’Ungheria di Viktor Orban. Erdogan insomma fa e disfa, si muove per mediare tra Kyiv e Mosca con l’obiettivo di stabilizzare l’area del Mar Nero ma, al contempo, gioca al rialzo con la Nato.

Gli strappi con Danimarca e Israele

Il canovaccio di Erdogan in situazioni del genere è sempre stato chiaro: il presidente ha giocato al rialzo, minacciato o operato strappi in più occasioni scegliendo di ridurre la tensione solo dopo aver ottenuto concessioni in grado di fargli rivendicare vittorie sullo scacchiere internazionale o successi spendibili sul fronte interno per rafforzare il consenso. Nel 2009, per esempio, ha tentato di bloccare la nomina al vertice della Nato del danese Andreas Fogh Rasmussen, accusando Copenaghen di eccessiva tolleranza nei confronti delle vignette del profeta Maometto e troppo comprensiva verso i “terroristi curdi” con base in Turchia. Erdogan minacciò di non togliere il veto alla nomina finché la Danimarca non avesse chiuso una stazione televisiva curda, Roj Tv. Rasmussen alla fine è stato nominato, ma nel 2013 la stazione televisiva è stata chiusa proprio per le motivazioni date da Erdogan, ovvero il sostegno al Pkk.

Dopo la rottura, nel 2014, delle relazioni tra Ankara e Tel Aviv in seguito all’uccisione di nove attivisti turchi pro-Palestina della Freedom Flottilla attaccati dalle forze navali israeliane, Erdogan ha impedito all’Alleanza Atlantica di lavorare con lo Stato ebraico per sei anni. Il periodo successivo allo scoppio della guerra in Siria ha portato, in un primo momento, a una schiarita dei rapporti con l’Occidente per l’iniziale contrasto di Ankara a Mosca. Ma Erdogan ha avuto comunque modo di usare a più riprese un’arma formidabile come quella del ricatto dei migranti.

Il ricatto dei migranti di Erdogan

Dopo l’arrivo in Europa di un milione di profughi nel 2015, il presidente turco aveva infatti negoziato un accordo con Angela Merkel vendendo a caro prezzo la chiusura delle frontiere turche, fino a quel momento un punto di transito fondamentale per i migranti. L’accordo era stato aspramente criticato sul piano etico, ma aveva effettivamente permesso di stabilizzare la situazione. L’intesa prevedeva un contributo immediato di 3 miliardi di euro finalizzati esattamente al blocco di circa 3,5-4 milioni di profughi profughi in Turchia. Lungi dall’accontentare Erdogan, l’intesa ha però più volte rafforzato il suo potere negoziale: Erdogan più volte ha paventato la riapertura delle frontiere ai profughi per battere cassa, l’ultima volta a inizio 2020 quando già in Europa e Occidente dilagava la pandemia di Covid-19. Una partita i cui perdenti sono stati milioni di profughi, siriani soprattutto, sulla cui pelle si combatteva una cinica battaglia politica. E che continua ancora oggi. Da Mosca infatti il leader turco attende un via libera per intervenire nella Siria del Nord contro i curdi in modo da guadagnare terreno in cui trasferire il milione di rifugiati che ora si trovano in Turchia.