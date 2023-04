Erdogan, malore in diretta tv: cancellati tutti gli impegni elettorali

Tensione in queste ore per i sostenitori del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che nelle scorse ore è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in veste di ospite d’onore in un programma dell’emittente Ülke TV.

Il malore in diretta tv di Erdogan

Le immagini apparse in televisione e che già hanno fatto il giro del mondo mostrano l’attuale presidente turco parlare con sempre maggiore difficoltà nel corso di un’intervista. Piano piano, anche senza conoscere il turco, è facile notare come il suo eloquio inizi ad essere sempre più rallentato: Erdoğan incespica, balbetta, respira in modo affannoso, e sembra guardarsi intorno con fare spaesato e preoccupato. La trasmissione viene immediatamente interrotta quando ci si rende conto del problema, con il suo intervistatore preoccupato che cerca di capire cosa possa essere accaduto e manda la pubblicità.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. Soru sorulduğu sırada birden soruyu soran kişi rejiye ‘reklam’ dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı. pic.twitter.com/iGnEFAAQHr — ABC Gazetesi (@abcgazete) April 25, 2023

Ad ogni modo, dopo una breve pausa, il politico è tornato davanti alle telecamere, riuscendo a completare l’intervista come da accordi e come se nulla fosse accaduto. Al giornalista a cui ha concesso questo incontro, il politico ha raccontato di aver sofferto di gravi problemi di stomaco a causa dell’intensa campagna elettorale che sta affrontando.

Il presidente cancella tutti gli impegni imminenti

Il periodo che Erdoğan sta vivendo è in effetti molto intenso. Nella sola giornata del 25 aprile, il giorno dell’intervista, aveva già tenuto ben 3 comizi. Per preservare il suo stato di salute, ha deciso di cancellare tutti gli impegni di oggi. Il leader turco ha infatti scritto su Twitter: «In seguito ai consigli dei medici, oggi riposerò a casa». Salteranno, dunque, altri tre comizi elettorali previsti in queste stesse ore in diverse città turche. «Se Dio vuole, da domani riprenderemo con il nostro programma», ha poi aggiunto Erdoğan, pronto a rimettersi in carreggiata in vista delle prossime elezioni politiche previste per il 14 maggio.