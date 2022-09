Erdogan: «Ho l’impressione che Putin voglia finire presto la guerra»

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha l’impressione che il suo omologo russo Vladimir Putin, con cui ha avuto un colloquio, sia disposto a porre fine il prima possibile alla guerra in Ucraina. Lo stesso ha evidenziato come, secondo lui, le terre invase da Mosca dovrebbero essere restituite a Kiev – compresa la Crimea.

Erdogan: «Putin vuole finire la guerra»

Intervistato dall’emittente americana Pbs, il politico ha spiegato di aver incontrato il capo del Cremlino in Uzbekistan e di aver avuto discussioni molto approfondite con lui. «Mi sta dimostrando che è disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile. Questa è stata la mia impressione, perché il modo in cui si stanno svolgendo le cose ora è piuttosto problematico», ha evidenziato. Ha poi proseguito ricordando che duecento ostaggi saranno scambiati in seguito ad un accordo tra le parti e che secondo lui questo potrebbe portare ad un passo avanti significativo.

Il suo obiettivo, ha continuato, resta quello di far terminare il conflitto attraverso la pace. «Questa è una guerra con tante vittime, la gente sta morendo e nessuno vince alla fine della giornata», ha sottolineato. Ha quindi ricordato di aver ripetutamente cercato di far incontrare Putin e Zelensky, ma tutti i tentativi sono andati a vuoto. Tuttavia, Erdogan non ha intenzione di demordere: «Ho ancora il desiderio di portarli allo stesso tavolo, ho voglia di ascoltarli entrambi. Non ci sono riuscito, ma non ho perso la speranza di riuscirci».

«Le terre invase andranno restituite»

E, se in Ucraina si riuscirà a ristabilire la pace, «ovviamente la restituzione delle terre che sono state invase diventerà molto importante». Putin, ha dichiarato, ha fatto alcuni passi in questo senso così come li ha fatti la Turchia, motivo per cui rimane molto speranzoso. Quanto invece all’annessione della Crimea, Erdogan ha spiegato che è dal 2014 che ne parla «con il mio caro amico Putin», ma purtroppo su questo fronte non ci sono stati sviluppi.