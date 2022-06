Cosa ha ottenuto Erdogan per togliere il veto sull’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato

Cade il veto di Erdogan sull’adesione di Stoccolma e Helsinki alla Nato. Ieri i ministri degli Esteri di Turchia, Svezia e Finlandia hanno firmato a Madrid un memorandum d’intesa alla presenza del segretario generale della Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, del presidente, del presidente finlandese Sauli Niinisto e della premier svedese Margaret Andersson. «Il nostro memorandum d’intesa sottolinea che Finlandia, Svezia e Turchia si impegnano a sostenersi reciprocamente contro le reciproche minacce alla sicurezza. Quando diventeremo alleati della Nato, questo impegno sarà ulteriormente rafforzato», ha dichiarato Niinisto dopo l’incontro. «I passi concreti per la nostra adesione saranno concordati tra gli alleati Nato nei prossimi due giorni, ma tale decisione è ormai imminente». «Abbiamo l’accordo per l’ingresso di Svezia e Finlandia. Il memorandum firmato risponde alle preoccupazioni della Turchia sulla lotta al terrorismo e l’esportazione di armi», ha aggiunto Stoltenberg. «Nessun alleato ha sofferto più della Turchia per i brutali attacchi terroristici, tra cui quelli del Pkk».

Erdogan ha ottenuto l’estradizione dei sospetti militanti del Pkk e la revoca dell’embargo sulle armi

La Turchia dunque ha ottenuto ciò che chiedeva, compreso l’accordo sulle estradizioni dei sospetti militanti del Pkk, che rispetterà gli standard europei. Lo ha ribadito Ankara sottolineando come ci sia la «piena cooperazione» da Helsinki e Stoccolma contro il Pkk e i suoi alleati. Erdogan aveva chiesto ai due Paesi di estradare i ricercati e di revocare le restrizioni sulle armi imposte dopo il blitz militare della Turchia nel 2019 nel nord-est della Siria. «Leggerete molto presto che cosa prevede riguardo all’estradizione il testo del memorandum», ha sottolineato il segretario generale della Nato rispondendo alle domande durante la conferenza stampa, «sarà pubblicato sul sito della Nato. Finlandia e Svezia sono pronti a lavorare con Turchia sulla estradizione degli individui sospetti, ma questo deve avvenire secondo la convenzione europea sull’estradizione e nel rispetto dello stato di diritto nei due Paesi interessati». Il Pkk, il Partito dei lavoratori curdi, è già considerato una organizzazione terrorista dall’Ue. Non è invece inserita nella lista nera l’altra organizzazione curda cha ha combattuto contro l’Isis in Siria, l’Ypg, che invece Ankara considera terroristica.

La partita con Biden sugli F-16

A Erdogan ora resta da portare a casa un’altra vittoria: gli F-16 con cui gli Usa avrebbero dovuto risarcire la Turchia per la sua espulsione dal programma F-35 dopo l’acquisto di batterie antiaeree russe S-400. Con buona probabilità sarà questo il tema al centro del bilaterale tra Joe Biden e il presidente turco.