Erasmo Genzini: film, fidanzata e figlio dell’attore

Erasmo Genzini è un giovane attore italiano nato a Napoli nel 1991 e diventato popolare al grande pubblico grazie alla serie Che Dio ci aiuti. Ha all’attivo diverse partecipazioni a film e fiction compresa Buongiorno mamma, la serie con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta in onda su Canale 5.

Chi è Erasmo Genzini

Erasmo si avvicina al teatro per volere dei genitori che lo iscrivono ad un corso di recitazione ad 8 anni per fargli combattere l’eccessiva timidezza. Da quel giorno ne ha subito il fascino, tanto da avvicinarsi prima alla tv e poi al cinema. Il debutto per l’attore avviene nel 2017, quando viene scelto per il ruolo di Nicola Sasso, l’aiutante del boss Michele Zagaria, nella serie televisiva Sotto copertura – La cattura di Zagaria.

La serie gli apre le porte della tv, tanto che l’anno dopo Genzini prenderà parte al cast della seconda stagione de L’isola di Pietro e nel 2021 entrerà nel cast della sesta stagione di Che dio ci aiuti. Sempre nello stesso anno è un protagonista di Buongiorno mamma! dove interpreta il ruolo di Armando. Dopo queste esperienze televisive, per Genzini arriva anche il grande schermo con Quel posto nel tempo, il film diretto da Giuseppe Nuzzo e Eitan Pitigliani che racconta l’Alzheimer. Nel 2022 Genzini arriva sul palcoscenico. Ferzan Ozpetek gli offre un ruolo nello spettacolo teatrale Mine vaganti, la rappresentazione del film omonimo del 2010.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Erasmo Genzini è legato da diversi anni a Federica Esposito, modella ed influencer con una laurea in Lettere e Culture Moderne. La coppia vive a Napoli vicino alle famiglie di origine. Lo scorso dicembre hanno coronato il loro sogno d’amore con la nascita del loro figlio Espedito.