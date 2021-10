Tom Hanks e Paul Newman sono i protagonisti di Era mio padre, in onda stasera, martedì 5 ottobre 2021, alle 21.15 su Rai 5. Diretto da Sam Mendes e uscito nelle sale cinematografiche nel 2002, racconta la storia di Michael Sullivan, all’apparenza un tranquillo padre di famiglia, in realtà un killer molto temuto, luogotenente del gangster irlandese John Rooney e del figlio Connor. Si tratta dell’ultima apparizione cinematografica di Newman, prima del definitivo ritiro dalle scene, annunciato in un’intervista all’ABC nel 2007.

Era mio padre: le cose da sapere sulla pellicola in onda stasera su Rai 5 alle 21.15

Era mio padre: la trama del film

Pur lavorando come gangster per il malavitoso John Rooney, Michael ‘Mike’ Sullivan conduce una vita assolutamente normale con la moglie Annie e i figli Peter e Michael Jr. Delfino di Rooney, viene incaricato di accompagnare Connor, figlio del mafioso, all’incontro con Finn McGovern, per discutere della sospetta sparizione di ingenti somme di denaro. Da un momento all’altro, i toni si fanno accesi e Connor uccide McGovern, ignaro del fatto che uno dei figli del collega, Michael Jr, abbia assistito alla scena, nascosto nella macchina del padre. Accortosi di quel particolare e approfittando dell’occasione perfetta per dare sfogo a una furia omicida che aveva tenuto sedata per anni, il criminale accusa Sullivan e la famiglia di complotto e ordina di freddarli, con l’obiettivo di mantenere segreti gli affari del clan. Mike prega Rooney di aiutarlo ma, nonostante l’affetto che li lega, il boss è obbligato a dare priorità al sangue del suo sangue. Il destino è ormai scritto e si palesa in una scoperta tragica: Annie e il piccolo Peter vengono uccisi, mentre il primogenito riesce a salvarsi per miracolo. È da quel momento che padre e figlio inizieranno un viaggio della vendetta che diventerà occasione per costruire un rapporto sincero tra loro. E, mentre Michael cerca di tenere insieme i pezzi, il ragazzo è costretto a crescere in fretta.

Era mio padre: il cast

Accanto a Tom Hanks nella parte di Michael Sullivan e a Paul Newman in quella di John Rooney, numerose sono le stelle del cinema che fanno la loro comparsa nel cast del film. Tra queste, Jude Law nel ruolo di Maguire, Stanley Tucci in quella di Frank Nitri, Daniel Craig in quella di Connor Rooney e Tyler Hoechlin in quella di Michael Sullivan Jr. Da non dimenticare anche Jennifer Lason Leigh (Annie Sullivan), Liam Aiken (Peter Sullivan), Dylan Baker (Alexander Rance) e Ciarán Hinds (Finn McGovern).

Era mio padre: cinque curiosità sulla pellicola

1. Ispirato a una storia vera

Il film prende liberamente spunto dalla graphic novel Road to perdition di Max Allan Collins e Richard Piers Rayber, ispirata alla vita del boss John Looney.

2. Una pioggia di nomination

Presentato alla 59esima Mostra del Cinema di Venezia nel 2002, Era mio padre ha ricevuto ben sei nomination agli Oscar (migliore attore non protagonista, migliore colonna sonora, migliore scenografia, miglior sonoro, migliore fotografia e migliore montaggio sonoro) e ha vinto la statuetta d’oro per la migliore fotografia.

3. Paul Newman e Tom Hanks, attori poliedrici

Le note di pianoforte che si sentono nella sequenza iniziale sono quelle di un brano suonato a quattro mani nientemeno che dai protagonisti principali, Tom Hanks e Paul Newman.

4. La storia del gioco delle monete

In una delle scene più celebri, il personaggio interpretato da Jude Law esegue un trucco con delle monetine. Per arrivare preparato sul set e non farsi cogliere in fallo, l’attore, prima dell’inizio delle riprese, si era rivolto a un prestigiatore di professione per farselo insegnare.

5. Il giudizio di Max Allan Collins su Era mio padre

In una delle interviste rilasciate dopo l’uscita del lavoro, il fumettista Max Allan Collins ha dichiarato di aver inizialmente immaginato la trasposizione cinematografica dell’opera come un racconto in stile John Woo. Tuttavia, ha dichiarato che l’alternativa proposta da Sam Mendes, in puro stile Il padrino, non gli è per nulla dispiaciuta.