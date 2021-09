Uscita a marzo 1967, ma indissolubilmente legata alla data del suo titolo, 29 settembre rappresenta uno dei primi successi musicali della coppia Lucio Battisti-Mogol. Eppure, la canzone “esplose” grazie all’Equipe 84: scritta e composta dal duo, 29 settembre scalò le classifiche grazie all’interpretazione del leader del gruppo modenese, Maurizio Vandelli, aiutata anche dal passaggio nella trasmissione radiofonica Bandiera Gialla, condotta Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Debuttò al dodicesimo posto, ma in una settimana la canzone arrivò al secondo per poi prendersi la testa della classifica, che avrebbe abbandonato solamente dopo due mesi.





La piccola rivoluzione di 29 settembre

Il brano portò una incredibile ventata di novità: sia per i suoni psichedelici e da funk-rock, ancora sconosciuti in Italia, sia per la mancanza del ritornello. Ancora più innovativo, ai limiti dello “scandaloso” per la società dell’epoca, il tema della canzone: il tradimento, consumato dal protagonista in 24 ore ma ininfluente nella relazione con la sua compagna. Dopo la scappatella avuta il 29 settembre con una ragazza conosciuta in un bar («Seduto in un caffè / io non pensavo a te), l’uomo si risveglia il giorno dopo pieno di amore per la sua fidanzata («Mi son svegliato e /e sto pensando a te»), tanto da telefonarle nelle prime ore della mattina per dichiararsi («e corro lì al telefono / e parlo, rido e tu, tu non sai perché / t’amo t’amo e tu, tu non sai perché»). Per alcuni, il brano anticipò la rivoluzione sessuale che ci sarebbe stata nel 1968.

La versione di Lucio Battisti, inserita nel suo album d’esordio Lucio Battisti, è priva dei suoni psichedelici – gli preferisce un arpeggio di chitarra 12 corde, violini e flauti – e soprattutto manca il riferimento temporale ai due giorni di fine settembre. L’Equipe 84 realizzò anche una versione in inglese del brano, tradotta dal musicista Tommy Scott e dal titolo 29th September. Il gruppo indie rock britannico The Bevis Fond ne ha realizzato una cover nel 1993. Tag43 vi dà il buongiorno con il video realizzato dall’Equipe 84 nel 1967.