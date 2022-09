Equinozio d’autunno, perché quest’anno cade il 23 settembre

Anche l’equinozio d’autunno cambia in questo pazzo anno 2022. Il calendario indica la data del 21 settembre, cioè ieri, ma le indicazioni astronomiche indicano che sarà domani, 23 settembre. Infatti, questi fenomeni dipendono dal quadro astronomico e spesso prendono in giro anche il calcolo dei giorni dell’anno. È lo stesso motivo per cui ogni quattro anni si aggiunge un giorno in più – il cosiddetto anno bisestile.

Perché l’equinozio d’autunno è il 23 settembre nel 2022

Stando all’astronomia, l’equinozio d’autunno sarà alle ore 3:04 in Italia. Il nome equinozio deriva dal latino aequa nox e sta a indicare un fenomeno dove le ore di luce sono pari alle ore di notte. Anche se si pensa che le ore del giorno e della notte sono uguali, non è vero per le ore di luce e per quelle di buio. Infatti, il sole può tramontare anche nel pomeriggio in inverno, oppure tramontare a sera inoltrata in estate, soprattutto nelle zone del Sud Italia.

Il motivo per cui gli equinozi hanno le stesse ore di luce e di buio è che il sole ha i suoi raggi direttamente sull’equatore, per via della rotazione terrestre. Nei giorni successivi, la luce può allungarsi verso l’emisfero nord o verso l’emisfero sud. L’inverno arriverà quindi il primo dicembre.

I miti legati all’equinozio

Ci sono tantissimi miti legati all’equinozio. I miti nascono quando l’Uomo non sviluppa ancora la scienza e cerca di dare una spiegazione narrata ai fenomeni naturali. Quella che riguarda il mondo occidentale è quella di Persefone, data in sposa ad Ade. Per sei mesi all’anno, la dea è con la madre Demetra, quindi si manifestano la primavera e l’estate. Poi, la donna torna agli Inferi dal marito, facendo arrivare l’autunno e l’inverno.

Il dio dei raccolti nella tradizione gallese è Mabon, che è un dio sempre giovane e che rappresenta anche il rinnovamento.