Il tanto atteso coming out di Waylon Smithers, la cui omosessualità non era mai stata ammessa ufficialmente, era arrivato alla puntata 17 della 27esima stagione dei Simpson (La gabbia di Burns), trasmessa in Italia il 7 novembre 2016. A cinque anni di distanza, lo storico assistente tuttofare di Mr Burns troverà finalmente il suo primo fidanzato: il 21 novembre andrà infatti in onda su Fox l’episodio Portrait Of A Lackey On Fire, in cui Smithers vive una storia d’amore con Michael De Graaf, miliardario magnate della moda. «Smithers trova il vero amore con un famoso stilista, ma la sua nuova relazione distruggerà Springfield?», recita la sinossi ufficiale.

Smithers trova il fidanzato: chi ha sceneggiato l’episodio

Il rivoluzionario episodio è stato sceneggiato da Rob LaZebnik e da suo figlio Johnny, omosessuale dichiarato, che era già stato fonte di ispirazione per il coming out di Smithers. «Spesso le storie d’amore gay sono una sottotrama, oppure vengono alluse e mostrate in una sorta di montaggio, oppure ancora come battuta finale», ha detto Johnny LaZebnik al New York Post: «Sono davvero entusiasta che in questo episodio si possa vedere l’inizio, la parte centrale e chissà come finisce una relazione gay, entrando davvero nel nocciolo della questione di come le persone omosessuali si incontrino e frequentino».

i can finally come out of the closet as a d’ohmosexual. watch a very gay episode of @TheSimpsons on november 21, written by me and my dad 😭😭😭 pic.twitter.com/RqlMcetIUv — Johnny LaZebnik (@jlazebnik) October 30, 2021

Smithers trova il fidanzato, parola al doppiatore

Nell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2016, il tuttofare Waylon ammetteva finalmente il suo orientamento sessuale, dichiarandosi a Montgomery Burns, rimanendo poi sconvolto dal fatto che il capo non ricambiasse il sentimento. Nella stessa puntata, Smithers frequentava poi il cubano Julio, per poi rendersi conto di non poter abbandonare l’amato Burns. Ora però Smithers pare aver trovato il vero amore in Michael De Graaf. Nell’episodio Portrait Of A Lackey On Fire, l’ottavo della stagione 33, il ricco stilista è stato doppiato da Victor Garber, attore gay già apparso in Titanic. «Penso sia di fondamentale importanza che queste storie siano riconosciute. Non ho interpretato molti personaggi gay, ma ogni volta che lo faccio, mi tornano alla mente certi sentimenti che avevo da giovane attore, quando non potevo essere omosessuale», ha detto al New York Post.