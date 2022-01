Epifania e Befana: proverbi e filastrocche per auguri originali

L’Epifania tutte le feste si porta via. Chi non conosce il vecchio detto? Eccone altri che possono essere utilizzati per fare auguri originali il 6 gennaio. Con una avvertenza: in Romagna il giorno che celebra l’arrivo dei Re Magi a Betlemme viene comunemente chiamato anche Pasquetta. La Pasqua infatti stava a indicare le festività più importanti.

I prodigi della Befana

Tradizione vuole che la Befana, per alcuni la rappresentazione stessa di Madre Natura, dimori sulla terra dal 1 al 6 gennaio e portando numerosi prodigi: gli alberi si coprono di frutti, gli animali parlano, le acque dei fiumi e delle fonti si trasformano in oro. Se i bambini aspettano i regali, le ragazze leggono il loro futuro nel fumo generato dalle foglie di ulivo poste sulla cenere calda.

I proverbi, i modi di dire e le filastrocche per festeggiare l’Epifania

La note dla Pasqueta e’scor e’ ciù e la zveta (la notte dell’Epifania parlano il chiurlo e la civetta, detto romagnolo)

La note de l’Epifania tute le bestie parla (proverbio veneto).

Per la Pasqueta, Carnvèl a bacheta (Dopo l’Epifania si va dritti al Carnevale, detto romagnolo)

L’Epifanía tóti al fest la pôrta via, a li sēra ind óna scatla ch’a l’avîra sôl par Pasqua (L’Epifania tutte le feste porta via, le chiude in una scatola che apre solo per Pasqua, detto emiliano-romagnolo).

Per la Pascueta, un pas̖ ad vidèla. (A Pasquetta, il giorno si allunga di un passo di vitella, detto romagnolo).

L’Epifania tutte le feste le porta via, poi arriva San Benedetto che ne riporta un bel sacchetto

Alla Befana, la rapa è vana (ogni cosa ha suo tempo e a gennaio le rape non si mangiano più).

Alla Befana di Gianni Rodari

O cara Befana, prendi un trenino/che fermi a casa d’ogni bambino,/che fermi alle case dei poveretti/con tanti doni e tanti confetti.