Epifania, come ha avuto origine la figura della Befana

L’Epifania è una festa cristiana che, nelle confessioni di tradizione occidentale, celebra la manifestazione di Dio incarnato in Gesù Cristo al mondo: il termine, di origine greca, significa appunto “apparizione”. Si celebra, com’è noto, il 6 gennaio e, sempre nelle Chiese occidentali, l’evento che esprime questa manifestazione è la visita dei re Magi a Gesù Bambino nella stalla o grotta di Betlemme. Un episodio che viene inscenato, ogni anno, nei presepi allestiti nelle case di tantissimi italiani. Il 6 gennaio, oltre ai Magi, arriva però anche la Befana: cosa c’entra la vecchietta che consegna dolcetti o carbone ai bambini con Gaspare, Melchiorre e Baldassarre? Proviamo a fare chiarezza.

Epifania, tra re Magi e Befana

Le statuette dei re Magi accanto a quella di Gesù Bambino nel presepe come tradizione religiosa, la calza e la Befana sul “fronte” profano. Due facce della stessa medaglia, si potrebbe dire: in fondo, “Befana” non è altro che una corruzione lessicale di Epifania, attraverso (probabilmente) bifanìa e befanìa. Per quanto riguarda la tradizione dei dolcetti regalati ai bambini, innanzitutto c’è da dire che, prima dell’affermazione della figura di Babbo Natale, era proprio la Befana a portare (in buona parte d’Italia) i doni ai bambini, sulla falsariga di quello che avevano fatto i re Magi con Gesù con oro, incenso e birra.

Epifania, la Befana e il paganesimo

Ovviamente, la vecchietta vestita di stracci che porta dolci ai bimbi buoni o carbone a quelli cattivi, volando su una scopa, non è certo inquadrabile all’interno del Cristianesimo. E allora, perché è legata a questa ricorrenza? In realtà, le origini di questa figura sono antiche, ben più del Cristianesimo. Nella dodicesima notte dopo il solstizio invernale, gli antichi riti pagani celebravano la morte e la rinascita della natura, che da vecchia tornava nuova. I romani, addirittura, credevano che in queste dodici notti delle figure femminili volassero sui campi coltivati, per propiziare futuri ricchi raccolti. Spesso veniva bruciato simbolicamente un ramo e, ancora oggi, in alcune parti d’Italia viene bruciato un fantoccio dalle sembianze di una strega. Questa vecchietta, con il naso adunco, capelli bianchi e spettinati, abiti consunti e l’immancabile scopa di saggina, richiama numerose figure del folclore del nord Europa, tutte simili tra loro: Perchta, Frigg, Berchta sono solo alcune delle sue “incarnazioni”: come spesso, anzi quasi sempre è successo, la Chiesa ha poi “adottato” antiche tradizioni inglobandole in qualche modo nelle sue, sicuramente tollerandole. La Befana che conosciamo oggi, che in fondo non è una strega ma solo una vecchietta che vola su una scopa, è il frutto di mille contaminazioni. Difficile, anzi impossibile quando sia nata davvero. Di sicuro, c’è che l’Epifania tutte le feste porta via.