Epatiti di origine sconosciuta nei bambini: cosa sappiamo

Sarebbero già sette le segnalazioni da varie parti d’Italia di epatiti “di natura da definire” fra bambini che causano forme acute, come già registrato in altri Paesi europei. I casi segnalati sono tutti da confermare e sono in corso le analisi: come spiegano fonti sanitarie, ogni anno ci sono casi di epatite acuta pediatrica di origine sconosciuta, patologia molto aggressiva che colpisce i bambini sotto i dieci anni, ma è la frequenza di queste segnalazioni ad aver fatto scattare l’allerta anche in Italia.

Epatiti di origine sconosciuta, grave un bambino di tre anni

Il caso più preoccupante è quello del bambino di tre anni di Prato, che arrivato al Meyer di Firenze giovedì pomeriggio è adesso ricoverato al Bambino Gesù di Roma: per il piccolo non sarebbe esclusa la possibilità di ricorrere a un intervento di trapianto di fegato.

Epatiti di origine sconosciuta, oltre cento casi nel Regno Unito

Dopo il primo allarme del 12 aprile nel Regno Unito, sono stati segnalati casi anche in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna. Più altri negli Stati Uniti. Sono più di cento i bambini colpiti da questo tipo di epatite, nel solo Regno Unito: i casi identificati presentano una grave infiammazione del fegato, che spesso si presenta con ittero, a volte preceduto da sintomi gastrointestinali, come il vomito.

Epatiti di origine sconosciuta, le possibili cause

Visto che la maggior parte dei pazienti (circa 3 su 4) è risultato positivo a una forma di adenovirus, ovvero una famiglia di virus comuni che prevalentemente causano semplici raffreddori, tra le cause ipotizzate c’è anche la pandemia di Covid-19. Ma non il vaccino, come sostenuto da qualcuno. Secondo un gruppo di ricercatori, che il 15 aprile ha pubblicato il primo report sul cluster del Regno Unito sulla rivista Eurosurveillance, i ripetuti lockdown e più in generale le misure anti-contagio potrebbero aver avuto un ruolo nella diffusione dell’infiammazione, indebolendo l’immunità dei bambini e lasciandoli a maggior rischio di contrarre un adenovirus. L’epatologo Giuseppe Maggiore, direttore dell’Epatogastroenterologia e trapianti di fegato del Bambino Gesù, ha dichiarato all’agenzia Agi, che i casi di epatite acuta «sono ancora un mistero», aggiungendo che è innegabile che «siamo all’inizio di qualcosa».