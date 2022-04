Epatite misteriosa nei bambini: cos’è e come si sta diffondendo

Continuano ad aumentare in Europa i casi di epatite acuta di origine misteriosa tra i bambini che in molti casi ha richiesto il trapianto di organo: vediamo cos’è, come si sta diffondendo e quali sono le ipotesi sulla sua origine.

Epatite misteriosa nei bambini: cos’è

Si tratta di un’infiammazione del fegato in genere associata a infezioni virali i cui sintomi più comuni sono urine scure, feci di colore grigio, ingiallimento della pelle e degli occhi (ittero) e febbre alta. Con le giuste cure mediche la condizione può solitamente essere trattata, ma alcuni pazienti possono richiedere un trapianto di fegato (come è successo a diversi bimbi coinvolti nel focolaio). Alcuni dei soggetti colpiti hanno sofferto di sintomi gastrointestinali tra cui dolore addominale, diarrea e vomito nelle settimane precedenti al manifestarsi dell’epatite.

Epatite misteriosa nei bambini: le cause

Gli scienziati stanno studiando quali potrebbero essere le cause di un numero così eccessivo di casi soprattutto tra bambini molto piccoli (sotto i cinque anni). Solitamente l’epatite si manifesta dopo aver contratto un virus come l’epatite A, B, C, D ed E (i più comuni), ma nessuno dei malati è risultato positivo a questi ceppi. Anche gli adenovirus possono causare la malattia, ma è un’eventualità molto rara (solitamente sono infatti responsabili di infezioni ai polmoni o alle vie aeree) al contrario di quanto sta accadendo.

Un’altra ipotesi degli studiosi riguarda l’epatite autoimmune, ovvero causata dallo stesso organismo che attacca il fegato e non da un agente patogeno. Ma, anche in questo caso, si tratta di una condizione rara che in genere colpisce più spesso le donne sopra i 45 anni. Alcuni dei bambini coinvolti sono inoltre risultati positivi al Covid, ma non ci sono attualmente elementi per poter dire che l’epatite sia stata causata da questa infezione.

Epatite misteriosa nei bambini: come si sta diffondendo

Il Centro europeo per il controllo delle malattie ha reso noto che, dopo il nucleo originario segnalato nel Regno Unito (49 casi in Inghilterra, 13 in Scozia e altri 12 tra Galles e Irlanda del Nord), sono emersi altri casi in Danimarca, Paesi Bassi e Spagna. Nell’attesa di conoscere numeri più precisi, ha annunciato che 9 bambini di età compresa tra 1 e 6 anni hanno manifestato l’epatite in Alabama, negli Stati Uniti.