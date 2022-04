Epatite acuta nel Regno Unito: 70 i casi sospetti. Cosa sta succedendo?

Il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) ha lanciato un’allerta per il focolaio di epatite acuta che ha colpito una settantina di bambini molto piccoli nel Regno Unito. In otto settimane sono stati infatti registrati oltre 60 casi in Inghilterra e 11 in Scozia, oltre a tre segnalati in Spagna. Numeri enormi rispetto alla rarità con cui normalmente si verifica questo evento, solitamente poco frequente nei bambini.

Epatite acuta nel Regno Unito

Ciò che preoccupa di più è infatti il fatto che la malattia stia colpendo soggetti di età molto bassa, la maggior parte tra i due e i cinque anni, e in modo molto grave. Per alcuni di loro è stato addirittura necessario effettuare un trapianto di fegato e in moltissimi piccoli l’infiammazione ha provocato una grave insufficienza d’organo che li costringerà ad assumere farmaci per tutta la vita.

Gli esperti stanno ancora valutando se le epatiti siano collegate tra di loro e soprattutto come si siano originate: i virus che causano vari tipi di epatite (da A ad E) non sono infatti stati rilevati in nessuno dei casi analizzati. Dato che alcuni dei bambini ricoverati in Inghilterra sono risultati positivi al Covid e altri ad un adenovirus, alcuni scienziati hanno ipotizzato che la causa dell’epidemia possa essere collegata ad una rara reazione ritardata all’infezione da Sars-Cov-2. Ma tutto è ancora da dimostrare perché, nonostante alcune infezioni virali possano effettivamente causare l’epatite, la coincidenza temporale per ora non basta a determinarne il motivo.

Epatite acuta nel Regno Unito: “Non escludiamo casi in Italia”

Antonio Gasbarrini, ordinario di Medicina Interna all’Università Cattolica e Direttore del Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Irccs Gemelli di Roma, ha definito la situazione “preoccupante” e spiegato che non si può escludere che si verifichino da un giorno all’altro casi anche in Italia. Il Regno Unito ha parlato di “minaccia alla salute pubblica” e chiesto ai medici di monitorare con attenzione sintomi come urine scure, feci pallide, ittero, prurito, mialgia, nausea, vomito, dolore addominale, letargia e perdita di appetito.