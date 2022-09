Epatite A, Ue e Uk alle prese con diversi focolai

L’Unione Europea e il Regno Unito sono alle prese con diversi focolai di epatite A. Secondo quanto filtrato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sono stati identificati ben 303 casi in 6 diversi Paesi. Tutti sarebbero stati causati da ceppi virali identici oppure strettamente collegati tra loro. Lo Stato con il maggior numero di contagiati è l’Ungheria, in cui attualmente sono stati registrati 161 cittadini ammalati di epatite A: 139 sono uomini, 22 le donne. Segue il Regno Unito, dove ne sono stati trovati 76, poi la Slovenia con 35, Paesi Bassi, Svezia e Germania con 8 e l’Austria con 7. Sono dati da non sottovalutare, dopo il caso dell’epatite pediatrica dei mesi scorsi.

L’Ecdc: «Trasmissione da uomo a uomo e forse anche da alimenti contaminati»

Per l’Ecdc «i dati epidemiologici e microbiologici attualmente disponibili suggeriscono che si è verificata la trasmissione da uomo a uomo, e forse anche la trasmissione attraverso alimenti contaminati». Il primo focolaio è stato segnalato già a febbraio in Ungheria, con i primi casi che risalivano a inizio dicembre 2021. Adesso in terra ungherese i dati settimanali evidenziano un calo che si protrae dall’estate. Il Centro europeo in una nota evidenzia che «diverse persone infette si sono identificate come uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (Msm), suggerendo una possibile trasmissione tra contatti sessuali». Ma a luglio almeno 16 tra loro hanno riferito di essersi ammalate dopo aver mangiato un piatto in un ristorante ungherese.

L’Ecdc raccomanda la vaccinazione

L’ente Ue ha poi ricordato che la vaccinazione «è sicura e altamente efficace». Intanto sia l’Ecdc sia l’Oms hanno chiesto agli Stati di intervenire «con la società civile, i social media, gli organi d’informazione e le app di incontri per sensibilizzare gli Msm sul rischio di contrarre l’Hav e sull’importanza della vaccinazione». Diverso il caso alimentare. L’epatite A, infatti, è trasmissibile attraverso l’acqua contaminata e il cibo, ma non è semplice risalire all’alimento infetto: «La possibile trasmissione per via alimentare dovrebbe essere studiata quando vengono segnalati più contagi in un breve periodo».