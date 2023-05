Enzo Paolo Turchi: età, figlia e moglie del ballerino e coreografo

Fin dalla fine degli anni ’70, Enzo Paolo Turchi è un vero e proprio punto di riferimento per la danza nella televisione italiana: scopriamo dunque tutte le curiosità sul coreografo campano.

Chi è Enzo Paolo Turchi: la storia e la biografia

Turchi nasce nei Quartieri Spagnoli di Napoli il 19 luglio del 1949 (oggi ha 73 anni). Fin da giovanissimo dimostra un talento innato per la danza, che gli permette di diplomarsi in tempi rapidi presso la prestigiosa Scuola del Teatro San Carlo in danza classica e in altre discipline musicali. Le sue doti gli hanno presto assicurato un posto d’onore nelle compagnie di alcuni dei teatri più importanti al mondo, come la Fenice di Venezia.

Dopo essere riuscito a fondare quella che è stata la prima vera scuola di danza moderna del nostro Paese, Enzo Paolo Turchi approda in televisione trovando la sua personale consacrazione. Entrato nel corpo di ballo di svariati programmi, a inizio carriera ha l’onore di essere il ballerino al fianco di Raffaella Carrà nella celeberrima coreografia (ai tempi considerata osé) del Tuca Tuca.

Il passaggio a Mediaset sarà per lui un momento chiave: diventando il coreografo della famosa trasmissione Drive In, ebbe l’occasione di conoscere Carmen Russo, della quale si sarebbe innamorato e con cui si sarebbe sposato nel 1987. I successivi anni Novanta saranno inoltre per lui un periodo molto fortunato grazia al lavoro come coreografo in programmi del calibro di Domenica In, Risatissima e persino per il Festival di Sanremo. Enzo Paolo, che alle spalle ha la partecipazione a due edizioni dell’Isola dei famosi (dalla prima fu costretto a ritirarsi per problemi di salute), è stato anche il maestro di due apprezzati coreografi come Luca Tommassini e Marco Garofalo.

L’amore con Carmen Russo, la sua prima e unica moglie

Enzo Paolo Turchi ha conosciuto quella che è da oltre 30 anni sua moglie, Carmen Russo, impegnato fra una coreografia e l’altra sul palco. Dopo un quarto di secolo di matrimonio, la coppia ha accolto al mondo la figlia primogenita Maria, nata il 14 febbraio 2013.