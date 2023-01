Enzo Iacchetti, perché conduce Striscia da casa e quando tornerà in studio

Enzo Iacchetti ancora in smart working, per la conduzione di Striscia La Notizia, ma le puntate in questione sono tutte registrate, solo i servizi giornalistici corrispondono all’attualità, ecco perché il conduttore deve ancora ritornare. Tuttavia, dal 7 gennaio 2023 la coppia tornerà in presenza.

Perché Enzo Iacchetti si sta collegando da casa per condurre Striscia la Notizia

Già da metà dicembre Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la coppia più amata di Striscia, conducono in modo ibrido: il primo negli studi di Striscia la Notizia, Iacchetti dalla scrivania di casa. I principali motivi dell’assenza del conduttore derivano da piccoli problemi di salute, un’influenza che l’ha costretto ad evitare la presenza negli studi costringendo la produzione a sostituirlo prima con Enrico Beruschi e poi con il collegamento da casa.

Da settimane la storica coppia conduce il programma con uno schermo a mezzo busto appoggiato nella postazione di Iacchetti. Il perché della lunga assenza di Iacchetti deriva dal fatto che le puntate di Striscia La Notizia sono registrate, quindi ciò che sembra durare da settimane è solo la mancanza di puntate girate in breve tempo. Quindi Enzo Iacchetti non è rimasto bloccato per tutto questo tempo, come credevano i telespettatori a casa, ma è in perfetta salute aspettando il giorno di ritornare in studio per presentare il programma di Antonio Ricci. Nelle puntate registrate solo i servizi giornalistici restano legati all’attualità e inseriti a seguito di una realizzazione in tempo reale.

Quando ritornerà in studio il conduttore

Ora il ritorno della coppia storica del programma composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in studio, di presenza e vicini, avverrà il 7 gennaio 2023 e durerà fino all’11 febbraio, data in cui verrà attuato il solito switch.

Il prossimo cambio di coppia vedrà di nuovo protagonisti seduti al bancone dello storico programma di Antonio Ricci un’altra coppia molto amata: Roberto Lipari e Sergio Friscia.