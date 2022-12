Enzo Iacchetti: «Soffro di depressione sin da quando ero giovane»

Enzo Iacchetti, noto volto di Striscia la notizia che è tornato a condurre con lo storico compagno Ezio Greggio, ha raccontato di soffrire di depressione da quando era giovane. «Tutti noi portiamo una croce, la mia è questo carattere», ha rivelato.

Enzo Iacchetti ammette di soffrire di depressione

Intervistato dal quotidiano La Ragione, ha spiegato che prima della pandemia viveva a pieno ritmo e non gli sembrava di avere 67 anni, mentre ora gli sembra di averne molti più di quelli che ha. «Vivo in solitudine e amo il silenzio. Strano, io che ho amato tanto la musica ultimamente non riesco ad ascoltarla, eppure la musica mi ha dato tanto. Forse troppo. Che sia forse depressione? L’ho sempre avuta. Anche da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi portiamo una croce, la mia è questo carattere», ha dichiarato.

Una crisi iniziata con la morte di suo padre, avvenuta quando lui aveva solo 21 anni: «Tuttora ho un senso di colpa fortissimo perché non andavo d’accordo con lui. Ero fissato con la musica e le chitarre e non pensavo alle difficoltà che ogni giorno affrontava. Con la sua scomparsa sono andato molto in crisi».

La passione per la musica

Settant’anni compiuti a luglio, cabarettista, comico e conduttore televisivo, Iacchetti ha infine accennato alla passione per quella musica che lo ha salvato: «Tutto è iniziato quando da ragazzino vidi Celentano per la prima volta a Sanremo: rimasi folgorato e andai in fissa per la musica. La mia era diventata una passione ed ero anche dotato». Nel 2009, infatti, ha pubblicato un disco intitolato Chiedo scusa al signor Gaber, una raccolta di cover delle più famose canzoni del cantante, e ha tentato diverse volte di partecipare in gara a Sanremo (ma senza successo).