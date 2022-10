Enzo Gragnaniello, malore dopo un concerto: operato d’urgenza nella notte

Il cantante napoletano Enzo Gragnaniello ha avuto un malore dopo un’esibizione a Caserta ed è stato portato d’urgenza all’ospedale della città campana. Qui è stato operato e fortunatamente per lui, gli è stata salvata la vita.

Il malore di Enzo Gragnaniello

Enzo Gragnaniello ha subito un intervento di angioplastica presso l’unità coronarica dell’ospedale di Caserta per un malore causato dopo il mini-concerto in piazza Kennedy a Camigliano in provincia di Caserta. Il 67enne, si è accasciato a terra poco dopo aver terminato l’esibizione. L’artista, scendendo dal palco, ha presentato segni di cedimento ma è stato subito soccorso dai suoi amici musicisti che hanno chiamato anche il 118. Gli operatori sanitari lo hanno trasportato presso l’ospedale di Caserta con massima urgenza.

Secondo la direzione ospedaliera, a Gragnaniello è stato impiantato uno stent con un intervento di angioplastica. Questo è ciò che si evince dal comunicato ufficiale dell’ospedale: «(Gragnaniello) ha reagito positivamente. Ora si trova nel reparto di terapia intensiva dove è monitorato costantemente. Al momento non ci sono stati altri eventi cardiologici, ma bisogna aspettare almeno 48 ore per considerarlo fuori pericolo». Le condizioni generali sono buone, nel frattempo fuori al suo reparto lo aspettano amici e parenti per accoglierlo quando si sarà ripreso.

La preoccupazione e i messaggi di fan sui social

Nel corridoio del reparto Utic a monitorare l’artista c’è anche la sorella Rosa che ha parlato delle condizioni di Enzo: «Adesso sta meglio, si sta riprendendo. Ma ci hanno detto che dobbiamo attendere. Siamo qui senza poter entrare. Abbiamo parlato col primario che ci ha detto che l’operazione è riuscita. I valori si sono stabilizzati. E ci ha tranquillizzato. Ora non ci resta che aspettare».

Sui social sono tantissimi i messaggi di affetto da parte dei fan: «Forza maestro riprenditi». «Buona guarigione carissimo Maestro da parte di un silenzioso fan che ti tiene sempre nel cuore». «Benvenuto nel club degli “stentati” caro Enzo. Stai tranquillo, con un po’ di attenzioni alimentari e nello stile di vita, tutto tornerà come prima».