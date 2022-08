Enzo Garinei morto: addio all’attore e commediografo fratello di Pietro

Addio all’attore e doppiatore Enzo Garinei, morto all’età di 96 anni dopo una lunga carriera nel mondo teatrale e cinematografico. Fratello del commediografo Pietro Garinei, ha realizzato oltre settanta film e calcato i teatri italiani per cinquant’anni.

Enzo Garinei morto a 96 anni

Nato a Roma il 4 maggio 1926, Enzo aveva esordito sugli schermi in Totò le Mokò. Nel corso di quattro decenni ha partecipato, in ruoli secondari, a numerosi film tra cui Il vedovo allegro, Totò cerca moglie, Il medico dei pazzi, Malafemmena, Domenica è sempre domenica, A qualcuna piace calvo, Soldati e caporali e La dottoressa di campagna. Per il giovane attore, Totò è stato un grandissimo maestro, tanto da ammettere che «da lui ho imparato tutti i tempi comici».

Nel 1997-1998 ha inoltre recitato, a fianco di Delia Scala e Gerry Scotti, nella serie televisiva Io e la mamma. Tra gli ultimi lavori sul piccolo schermo si citano la comparsa in Don Matteo nel 2014 (episodio 9×09) e nel film di Francesco Mandelli intitolato Appena un minuto.

All’attività nel cinema ha sempre affiancato quella teatrale, specie nelle commedie musicali. Dopo gli esordi negli anni Cinquanta con due spettacoli realizzati (anche) dal fratello, ha avuto una parte ne I Lunatici di Luca Ronconi e in Alleluia brava gente con Gigi Proietti, Elio Pandolfi e Mariangela Melato. Solo pochi anni anni fa era tornato in tournée con la nuova edizione, la settima, di Aggiungi un posto a tavola, ottenendo un sentito riconoscimento da parte del pubblico.

L’attività di doppiatore

Da non dimenticare, infine, l’attività da doppiatore che ha svolto fino al 2008. I personaggi più noti da lui doppiato sono quelli di George Jefferson (interpretato da Sherman Hemsley) della sitcom I Jefferson (1975-1985) e di Stan Laurel, doppiato in alcune comiche e film. Nel luglio del 2009 aveva anche vinto il riconoscimento speciale Leggio d’oro “Alberto Sordi”.