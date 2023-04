Enzo Avitabile: età, canzoni, moglie e biografia del cantautore

Vincenzo Avitabile, conosciuto come Enzo, è nato a Napoli l’1 marzo 1955 ed è un cantautore, compositore e sassofonista italiano. Talento innato per la musica, ha cominciato ad esibirsi in pubblico suonando il sassofono all’età di sette anni, per poi diplomarsi in flauto al conservatorio di San Pietro a Majella.

Enzo Avitabile: biografia e carriera

Musicista eccezionale, ha collaborato con molti artisti del panorama italiano e internazionale tra cui Pino Daniele ed Edoardo Bennato. Nel 1982 esce il suo primo lavoro discografico, Avitabile, composto da nove brani, e nel 1983 pubblica Meglio soul con canzoni come Charlie, in riferimento a Charlie Parker, Gospel mio, cantata con Richie Havens e When I believe. L’anno successivo, invece, pubblica Correre in fretta, dedicato alla figlia Connie.

Il 1986 vede l’uscita di S.O.S. brothers, che contiene brani di successo come Mamma Che Caos, Soul express e Black Out, che nella versione remix vincerà un premio a Ibiza come migliore brano dance dell’anno. La copertina del disco fu realizzata in stile fumettistico da Andrea Pazienza. Il suo talento gli ha permesso di spaziare tra molti generi musicali senza mai dimenticare le sue radici.

Dopo altre uscite negli anni Novanta, nel 2004 esce Salvamm’ ‘o munno, disco a cui collaborano Khaled, Manu Dibango, I Bottari di Portico, Amina, Simon Shaeen, Hugh Masekela, Luigi Lai, Cantori del Miserere di Sessa Aurunca e Baba Sissoko. L’album si impreziosisce della collaborazione, per le note di copertina, dell’antropologo Marino Niola. Nel 2005 e 2006 riceve 4 nomination ai BBC World Music Awards. Nel 2006 esce il progetto discografico introspettivo Sacro Sud, un viaggio in cui l’autore abbraccia la musica sacra e spirituale che parte da Sant’Alfonso Maria De Liguori. Una carriera inarrestabile che nel 2012 lo porta a pubblicare l’album Black Tarantella, con la partecipazione di Pino Daniele, Francesco Guccini, Franco Battiato, David Crosby e Bob Geldof grazie al quale si aggiudica la seconda Targa Tenco per il miglior disco in dialetto e il Premio Lunezia per il valore musical-letterario dell’album. Sempre nel 2012, il regista Jonathan Demme gli dedica un docufilm che viene presentato al Festival del Cinema di Venezia, Enzo Avitabile Music Life.

Nel 2018 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Peppe Servillo con la canzone Il coraggio di ogni giorno, classificandosi dodicesimo, e nel 2022 collabora al pezzo Corpo a corpo di Jovanotti, inserito nel suo album Mediterraneo.

Enzo Avitabile: moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposato con Maria ed ha due figlie, Angela e Connie. La moglie, purtroppo, è scomparsa nel 2000.