Nuove accuse per Varriale, un’altra donna lo accusa: «Mi ha schiaffeggiata»

Enrico Varriale rischia nuovi guai giudiziari. Il giornalista non vive un momento particolarmente felice, viste le accuse di stalking e violenza ricevute dall’ex compagna e il processo che dovrà affrontare a gennaio. Ieri sera Varriale potrebbe aver schiaffeggiato un’altra donna, stavolta l’attuale compagna, al termine di un mercoledì ora sotto esame della Procura.

Enrico Varriale: la nuova accusa

Nella serata dell’8 dicembre, pare che Enrico Varriale abbia invitato a cena a casa sua una donna. Alle 22.30, però, avrebbe suonato al citofono la sua attuale fidanzata, trovandolo in compagnia dell’amica. Da lì, una brutta lite, culminata secondo il racconto della compagna con uno schiaffo ricevuto dal giornalista. La donna ha raccontato la vicenda all’ospedale Gemelli, dove si è recata in seguito alla vicenda per farsi refertare. Dall’altra parte, Varriale nega di aver picchiato la compagna. Secondo il racconto del giornalista, la fidanzata avrebbe distrutto parte della casa, gettando a terra piatti, bicchieri e soprammobili vari. A quel punto, stando al racconto della donna, sarebbe arrivato il ceffone da parte del 61enne, che invece nega di averla picchiata. Lo schiaffo del giornalista sarebbe stato tanto forte da farla cadere a terra e lasciarla intontita. «Un raptus di gelosia», invece, secondo Varriale, sarebbe stato quello della compagna.