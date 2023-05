Enrico Varriale, la chat tra le donne che avrebbe picchiato: «Va fermato prima che ammazzi qualcuna»

Dopo l’ex compagna, che lo ha accusato di averla picchiata e perseguitata, anche un’altra donna aveva sporto denuncia contro Enrico Varriale, ex direttore di Rai Sport, a giudizio per stalking e lesioni. Ieri sono stati depositati in aula gli scambi su Instagram tra le donne che sarebbero state picchiate dal giornalista: «Sto tremando. Va fermato prima che ammazzi qualcuna», si legge in un passaggio.

Il racconto della seconda presunta vittima del giornalista

La seconda donna è stata sentita per l’aggressione che risalirebbe all’8 dicembre 2021. All’epoca, ha spiegato, aveva una relazione con Varriale, che a sua insaputa frequentava anche la prima donna che lo ha denunciato alle autorità, dicendo di essere stata picchiata. In aula, la seconda donna ha riferito di aver ricevuto uno schiaffo dal giornalista, talmente forte da averla fatta finire in ospedale. Quanto dichiarato in aula, Varriale le avrebbe anche chiesto aiuto per un falso certificato medico che potesse testimoniare di essere stato aggredito dalla sua ex.

Le due donne hanno iniziato a sentirsi dopo le aggressioni

Secondo quanto emerso nel processo, Varriale avrebbe frequentato entrambe le donne nello stesso periodo. E, stando a quanto testimoniato ieri, in un’occasione avrebbe chiesto alla seconda aiuto per un falso certificato medico che potesse sostenere la tesi di un’aggressione da parte della ex. Intervenuta nel procedimento a sostegno di quest’ultima, la seconda donna ha testimoniato però che Varriale, quando era andato a trovarla, non aveva segni sul volto né occhi neri. Denunciando poi a sua volta di essere stata picchiata dal giornalista. Dopo le aggressioni, le due donne avevano iniziato a sentirsi e scambiarsi informazioni sull’uomo, dicendo entrambe di essere state picchiate. «Ha aggredito anche me. Ha detto che se lo denuncio mi ammazza», ha scritto la seconda donna alla prima.

I legali di Varriale pronti a denunciare per falsa testimonianza

«La testimone ha affermato che il Varriale non ha subito alcun trauma all’occhio. La circostanza è documentalmente smentita da una foto che il Varriale ha inviato alla testimone», ha dichiarato la difesa. La donna che ha testimoniato ieri, però, ha smentito lo scambio di messaggi. I legali di Varriale, che hanno respinto le accuse, hanno reso noto di star valutando una denuncia per falsa testimonianza.