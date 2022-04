Enrico Papi oggi: moglie, figli, dove abita e che fine ha fatto per tanti anni il conduttore

Enrico Papi è uno dei volti simbolo della televisione italiana. Alle spalle il 56enne di Roma ha una fortunata carriera come conduttore, costruita pazientemente e sbocciata con programmi di successo come Sarabanda e Name That Tune. Nell’ultimo periodo, però, Enrico Papi sembrava essere sparito dal piccolo schermo e molti fan si chiedevano che fine avesse fatto. Dunque, che ha fine ha fatto oggi Enrico Papi?

Enrico Papi oggi: che fine ha fatto?

Ebbene, il presentatore venerdì 8 aprile debutta in prima serata con Big Show su Canale 5. Nel nuovo show il conduttore è accompagnato da una presenza femminile a sorpresa, dal comico Scintilla e dall’inviata Cristina D’Avena. Ospiti della prima puntata due big della musica italiana: sono Gigi d’Alessio e Alex Britti. Ma cosa sappiamo della vita privata del conduttore? Chi è la moglie Raffaella Schifino? Scopriamolo insieme.