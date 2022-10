Enrico Panzera morto a 31 anni: addio al biologo che salvava le tartarughe

È morto a 31 anni Enrico Panzera, biologo che lavorava al Museo di storia naturale del Salenti di Calimera. I colleghi si stringono nel dolore: «Vogliamo ricordarti nella tua ultima missione in Libano sempre in difesa delle tue amate tartarughe».

Enrico Panzera morto a 31 anni: chi era il biologo che salvava le tartarughe

Enrico Panzera era un biologo di 31 anni che lavorava al Museo di storia naturale del Salento di Calimera, nella Grecìa salentina. Il giovane era figlio di Sandro Panzera, direttore amministrativo ed ornitologo naturalista dello stesso centro salentino di ricerca e studio e responsabile dell’osservatorio faunistico provinciale. Proprio in quell’istituto Enrico si era distinto per la sua dedizione al lavoro, ma anche per la gentilezza e la passione che dimostrava quotidianamente.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane ricercatore si trovava nella sua abitazione nella tarda serata di sabato, quando, dopo cena, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Probabilmente una emorragia cerebrale, che in pochi minuti gli è stata fatale. La sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto familiari, colleghi e amici, che lo hanno ricordato con parole di immenso affetto.

«Il Museo oggi rimarrà chiuso», è il laconico annuncio dell’amministrazione. «Enrico, componente della grande famiglia che vive il Museo quotidianamente, ci ha lasciati. Scusateci, ma ancora increduli di quanto accaduto durante la notte, non ce la sentiamo di aprire. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia, alla sua compagna e a tutte le persone che gli vogliono bene».

Per i colleghi una perdita immensa, un dolore fortissimo. «Il nostro Enrico non c’è più. Se n’è andato nella notte lasciando un vuoto e un dolore indescrivibile. Ci stringiamo nell’immenso dolore che ha colpito la sua famiglia e la sua amata Elisabetta. Oggi se ne va un caposaldo del nostro Centro di recupero. Niente sarà più come prima, perdiamo un Amico e un collega insostituibile. Vogliamo ricordarti nella tua ultima missione in Libano sempre in difesa delle tue amate tartarughe».