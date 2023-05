Enrico Oldoini morto a 77 anni: addio al regista e ideatore di Don Matteo

E’ morto ieri, all’età di 77 anni, Enrico Oldoini, regista e ideatore di diversi film e serie italiane di successo, che ha lavorato insieme ad attori di spessore che stanno esprimendo numerosi il loro cordoglio. Diversi i post sui social che, nelle ultime ore, si stanno alternando da parte di colleghi, conoscenti e amici. Il suo esordio al cinema è con Lello Arena, Carlo Verdone e Marina Suma nel film Cuori nella tormenta, ambientato a Portovenere, e con il film Lui è peggio di me. Viene ricordato anche per il film Borotalco e Acqua e Sapone.

E’ morto Enrico Oldoini, regista storico del cinema italiano

Enrico Oldoini era nato a La Spezia nel 1946. Dopo aver frequentato l’Università degli Studi di Roma La Sapienza si era iscritto all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Terminati gli studi di recitazione si dedicò subito alla carriera di sceneggiatore e soggettista. Oldoini ha collaborato con colleghi come Nanni Loy, Sergio e Bruno Corbucci, Maurizio Ponzi, Carlo Verdone, Paolo Cavara, Alberto Lattuada, Pasquale Festa Campanile, Lina Wertmüller e Marco Ferreri. Enrico Oldoini è noto anche per essere stato il regista di cinepanettoni al fianco di Christian De Sica e Massimo Boldi.

Dal cinema alle serie tv: la carriera di Enrico Oldoini

A metà degli ani Novanta, Oldoini sceglie di dedicarsi di più a progetti audiovisivi per la tv, come le due serie di Dio vede e provvede, andate in onda nel 1996 e 1997. Nello stesso anno fu il regista di Nuda proprietà vendesi. Un anno dopo ideò la serie televisiva Don Matteo, di cui è stato anche co-autore del soggetto di serie, regista di tutti gli episodi della prima e di una parte degli episodi della terza stagione. Sono a firma di Oldoini anche La crociera (2001), Incompreso (2002), A casa di Anna (2004), Capri (2006) per cui ha lavorato insieme a Francesca Marra. Da non dimenticare anche il ruolo di regista di tutte e due le stagioni de Il giudice Mastrangelo, 2005 e 2007, e della prima stagione di Un passo dal cielo (2011).