Enrico Nigiotti diventato papà di due gemelli: «Il giorno più bello»

Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemelli. Il cantante ha annunciato così la nascita dei figli Duccio e Maso avuti con la compagna Giulia Diana. «Siete il giorno più bello della mia vita. Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei».

A rendere noto il doppio fiocco azzurro è stato lo stesso artista, diventato padre per la prima volta, tramite un post su Instagram. A corredo dello scatto, in cui stringe le manine dei due bambini, vi è questa didascalia: «Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili. Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita … Per tutta la vita».

Gli auguri ricevuti da colleghi e fan

Enrico Nigiotti è un cantautore, ex concorrente di X-Factor e Amici, mentre la compagna, Giulia Diana, è una ballerina ed è laureata in psicologia. I due stanno insieme da quasi 6 anni e il loro sogno d’amore si è coronato con la nascita dei gemellini, una gioia immensa che il cantautore ha voluto condividere con tutti i suoi followers. Dopo la partecipazione ai talent show, lui è salito sul palco di Sanremo nel 2019 e nel 2020. Insieme alla compagna, ha aperto una scuola di danza a Livorno, città dove vivono con due cagnolini e, da oggi, con Duccio e Maso.

Tantissimi i commenti di auguri per la coppia da parte dei fan, ma anche dai colleghi del mondo dello spettacolo. Da Mara Venier a Stefano De Martino, da Emma Marrone fino a Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Federico Rossi e Matilde Gioli, sono tantissimi i volti noti che hanno lasciato un cuore o un messaggio di augurio per la nascita dei gemellini.