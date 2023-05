I dubbi sullo stanziamento di 3 milioni chiesto da FdI per la Gari di Michetti

Uno stanziamento ad hoc di 3 milioni di euro a favore della Fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana (Gari), ideata e presieduta dall’avvocato Enrico Michetti. Con la motivazione di portare avanti il miglioramento della Pubblica amministrazione, promuovendo la ricerca, Fratelli d’Italia punta a stanziare un finanziamento alla creatura dell’avvocato romano. E non si tratta un caso di omonimia: è proprio il Michetti candidato del centrodestra alle Comunali di Roma del 2021. Era la figura su cui Giorgia Meloni aveva puntato per riportare la destra al Campidoglio dopo l’esperienza di Virginia Raggi. Nonostante avesse inizialmente i favori dei pronostici, Michetti è stato sconfitto al ballottaggio da Roberto Gualtieri, inanellando una serie di gaffe in campagna elettorale. Alla chiusura delle urne è sparito dai radar politici, avendo rinunciato anche al seggio di consigliere comunale. Ma ecco che il suo nome ritorna, seppur indirettamente, nel corso dei lavori alla Camera degli ultimi giorni.

FdI vuole istituire un «fondo per la riforma strategica delle Istituzioni Pubbliche» di un milione all’anno dal 2023 al 2025

Tra gli emendamenti al decreto Assunzioni, in esame a Montecitorio nelle commissioni riunite Affari costituzionali e lavoro, è spuntato il testo presentato da Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia, e segnalato dal gruppo di Fdi. Insomma, non si tratta di un emendamento dal sen fuggito, o di una delle tante iniziative di un singolo parlamentare, ma di una precisa proposta che il partito di Meloni vuole far discutere e approvare. Nel dettaglio Giovine, con la benedizione del partito, vuole istituire un «fondo per la riforma strategica delle Istituzioni Pubbliche» di un milione all’anno dal 2023 al 2025 con lo scopo di «promuovere le necessarie azioni di riforma delle istituzioni pubbliche, finalizzate a massimizzare l’efficacia, l’efficienza e la competitività della pubblica amministrazione». L’intento del parlamentare di Fdi è quello di destinare il contributo «alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, con sede in Roma». In questa maniera si potrebbe ottemperare al «perseguimento delle finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma». Il tutto «in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, nel campo della pubblica amministrazione, delle istituzioni pubbliche e del regionalismo».

Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha così individuato nella fondazione che fa riferimento all’ex candidato sindaco del centrodestra il destinatario dello stanziamento. Certo, la Gari si presenta come una realtà strutturata, in quanto network della Pa, che collabora con vari livelli istituzionali. Comuni o enti pubblici possono associarsi versando una quota di 100 euro e usufruire della consulenza e dei servizi garantiti. Tra le varie attività realizza una rivista, pubblicata quattro volte all’anno sia in versione cartacea che online di cui Michetti (iscritto all’albo dei giornalisti) direttore. La platea è di «500 mila operatori della Pa», secondo quanto riportano le slide della Gari. Come riferisce il sito ufficiale, poi, la Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana offre ai partner vari «servizi di formazione e di informazione», facendo ricorso pure al portale ilquotidianodellapa.it. Tuttavia, nonostante si chiami quotidiano, non ha un aggiornamento propriamente giornaliero: in apertura del sito campeggia ancora un articolo risalente a più di due mesi fa, datato esattamente 13 marzo 2023, che suggerisce ai genitori come evitare la diffusione online delle foto dei propri figli. Scorrendo l’homepage del quotidiano della Pa, poi, si ritrovano altri articoli di oltre un anno fa. Al netto di queste incongruenze quella di Michetti nei prossimi anni potrebbe beneficiare di un’aggiunta di risorse, garantita direttamente da un emendamento del partito che lo volle candidato al Campidoglio. Almeno Michetti potrebbe smaltire definitivamente l’amarezza nei confronti della politica.