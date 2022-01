Enrico Mentana, l’annuncio su Facebook: «Oggi torno al Tg, ho avuto il Covid»

«Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid». Con un post su Facebook pubblicato intorno alle 14.45, il direttore di Tg La7 Enrico Mentana annuncia di aver contratto e superato il virus. Il giornalista ha scelto di parlarne soltanto alla fine di questo percorso privato, di una malattia affrontata con tre dosi di vaccino di cui lui stesso parla. Pochi minuti dopo la pubblicazione, il post ha avuto un immediato riscontro da parte dei numeri fan della sua pagina social, raggiungendo oltre 5mila like e centinaia di commenti.

Mentana ha superato il Covid: il post su Facebook

Enrico Mentana ha annunciato che stasera tornerà a guidare il suo tg su La7, dopo aver contratto il virus. Nel suo post su Facebook spiega le ragioni che lo hanno spinto a parlarne soltanto al momento del tampone negativo e del ritorno alla normalità. «Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato», ha voluto sottolineare, «ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e con lo scudo di tre dosi di vaccino. Ci vediamo stasera».

Mentana: le reazioni dei fan

Il post di Enrico Mentana ha ricevuto immediatamente un notevole numero di interazioni, raggiungendo quasi 6mila like in 5 minuti. A questi si aggiungono i commenti, centinaia, di chi ha voluto inviare con un messaggio pubblico i propri auguri o scrivere soltanto un «ben tornato». Non è stato sempre un rapporto idilliaco, quello tra il direttore del Tg La7 e gli utenti social, tanto da costringerlo anni fa a chiudere il proprio profilo Twitter, molto utilizzato, per i tanti insulti quotidianamente ricevuti. Recentemente, ha generato notevoli polemiche un post di Mentana sulla scelta di Dazn di precludere ai propri abbonati la possibilità di dividere gli account. Oggi, però, sono arrivati soprattutto commenti che augurano al giornalista di poter tornare al lavoro in tempi brevi a pieno regime, soprattutto in vista della classica maratona televisiva per le elezioni del Quirinale.