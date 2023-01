Enrico Lo Verso: moglie, figli, film e fiction dell’attore di Centovetrine

Enrico Lo Verso: moglie, figli, film e fiction del popolare attore? Classe ’64, anche Enrico Lo Verso è di origini siciliane come Ninni Bruschetta. Anche Enrico debutta in teatro prima di arrivare alla televisione. Nel 1990 arriva l’esordio ufficiale al cinema con Atto di dolore, seguito dal film internazionale udson Hawk – Il mago del furto. La popolarità del grande pubblico arriva con un ruolo da carabiniere nella pellicola Il ladro di bambini.

Circa 30 anni fa Enrico conobbe sul set Elena Montagna, che sposò solo nel 2019. Dall’unione nacque un figlio, Giacomo, nel 1992. Il figlio lavora come pilota in Lettonia. L’attore ha due fratelli: Beppe e Maria Grazia. Nella trasmissione Vieni da me ha raccontato il profondo legame con i fratelli, che sente al telefono tutti i giorni.

«Con il passare degli anni mi sono convinto che regolarizzare la nostra situazione servirà a tutelare il nostro futuro. Per esempio, quando saremo in là con gli anni, se uno dei due non starà bene, l’altro potrà andare in ospedale ad assisterlo solo se risulterà suo coniuge, altrimenti non potrà». Il riferimento è al suo tardivo matrimonio nel 2019.

La carriera

Tra i film e le fiction dove Lo Verso è più noto ricordiamo: Farinelli – Voce regina, Così ridevano, Hannibal, L’educazione fisica delle fanciulle, Il sole nero, Baarìa, Room in Rome, CentoVetrine, Michelangelo – Infinito. Ha partecipato anche a Ballando con le stelle.

«Sento tanto affetto nel pubblico, che torna a rivederlo; per me è commovente, mi fa sentire in famiglia. Del resto già prima dello spettacolo, di bianco vestito, accolgo gli ospiti nel teatro che è un po’ casa mia. Il segreto sta pure nella dose di leggerezza che lo spettacolo ha saputo trovare. Non dà l’impressione di fare vivere un momento di palcoscenico, con un attore che si fa personaggio; è un momento di condivisione con tutta la sala» ha spiegato in un’intervista al Corriere di Romagna lo scorso giugno.