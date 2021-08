Il 2 agosto 1921 moriva Enrico Caruso, uno dei più grandi tenori al mondo. Nato a Napoli nel 1873, Caruso si spense dopo essere rientrato da New York, città che lo aveva consacrato star mondiale della lirica. La vita di Caruso ha ispirato l’indimenticabile canzone di Lucio Dalla scritta dal cantautore bolognese proprio nell’albergo in cui il tenore soggiornò nei suoi ultimi giorni di vita. Caruso è uno dei pochi italiani ad avere una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Mentre un suo busto e un suo ritratto campeggiano al Metropolitan di New York. Ma al tenore è dedicato anche un asteroide, il 37573 Enricocaruso scoperto nel 1989. E, rimanendo nello spazio, dal 2013 porta il suo nome anche un cratere di Mercurio. Tag43 vi dà il buongiorno con Una Furtiva Lagrima, aria dell’opera L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti.