Enrico Brignano, chi è: la moglie, i figli, Accademia dei Giovani Comici

Comico, cabarettista, showman, attore e regista italiano, Enrico Brignano è uno dei volti più noti dello spettacolo e della televisione italiana: vediamo quali sono i suoi film più famosi e chi sono sua moglie e i suoi figli.

Chi è Enrico Brignano

Da sempre diviso tra teatro e grande schermo, Brignano ha frequentato l’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti. Durante la sua carriera ha scritto e interpretato diversi pezzi teatrali, recitato al fianco di numerosi attori tra cui Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello e partecipato a diversi programmi televisivi come Zelig e Scherzi a parte.

Tra i film più noti che lo hanno visto nel cast vi sono Miracolo italiano (1994), Si fa presto a dire amore (2000), Un’estate al mare (2008), Un’estate ai Caraibi (2009), Ex – Amici come prima! (2011), Tutte lo vogliono (2015), Poveri ma ricchi (2016) e Tutta un’altra vita (2019).

La moglie e i figli di Enrico Brignano

Dal 2008 al 2013 Brignano è stato sposato con Bianca Pazzaglia, ballerina professionista classe 1966 che ha lavorato al Festivalbar e al Panariello Show. Istruttrice di pilates, nel 2015 ha inoltre fondato Just Barre, un portale in cui è possibile seguire i suoi corsi sportivi in rete. Durante una puntata del Maurizio Costanzo Show, l’attore aveva così risposto ad una domanda sulla rottura con la moglie: “Tra me e lei le cose non sono andate bene. Prima credevo che uno potesse compiere le vendette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano”.

Dopo la separazione, nel 2014, il comico si è avvicinato alla showgirl Flora Canto a cui, dopo diversi anni di fidanzamento e due figli (Martina e Niccolò), ha chiesto di sposarlo.

Attrice e showgirl che ha esordito nel mondo dello spettacolo come tronista a Uomini e Donne, la donna fa da testimonial pubblicitaria a diversi brand tra cui H&M, Miss Bikini ed Ekle. Di recente ha lavorato in televisione sia nel ruolo di presentatrice, per Supercinema e Oscar dei Porti, sia in quello di inviata, nel 2020, per il varietà di Adriana Volpe Ogni Mattina. Ha inoltre fatto parte del cast di diversi film tra cui L’ultimo weekend, La Coppia dei Campioni e Cambio Tutto! e partecipato alla nona edizione di Tale e Quale Show (2019) classificandosi all’ottavo posto.

Il matrimonio con Flora Canto

Enrico e Flora, molto affiatati anche sul palco dove spesso lavorano insieme (come è accaduto nell’ultimo show dell’attore Un’ora sola vi vorrei), hanno ufficialmente dichiarato che si sposeranno a luglio 2022. Proprio sul palco del suo show il comico le ha chiesto la mano estraendo una scatoletta inequivocabile a cui ha fatto seguito la risposta commossa e positiva della showgirl. “Sarà sul mare, faremo tutto lì, nostra figlia Martina porterà le fedi“, hanno anticipato a chi ha chiesto loro dettagli sul grande giorno.