Enrico Brignano chi è: carriera e vita privata dell’attore di Un Natale per due, stasera su Tv8

Enrico Brignano è uno dei protagonisti di Un Natale per due in onda stasera, mercoledì 15 dicembre 2021, alle 21.30 su Tv8. Diretto da Giambattista Avellino, si tratta del primo film per la televisione prodotto da Sky Italia e trasmesso per la prima volta in chiaro, su Sky Cinema 1, nel 2011. Trama e soggetto ricalcano una pellicola del 1987, Un biglietto in due, con Steve Martin e John Candy come protagonisti.

Un Natale per due: le cose da sapere sul film in onda stasera su Tv8 alle 21.30

Un Natale per due: la trama

In prossimità del Natale, Claudio, cinico tagliatore di teste, viene ingaggiato da un’azienda di Catania in crisi per licenziare gli operai inefficienti. Dopo tutte le analisi del caso, la sua scelta ricade su Danilo, un dipendente reputato inadatto al ruolo perché eccessivamente timido e privo di spirito di iniziativa. Comunicate le sue decisioni ai vertici, cerca di chiudere rapidamente la consulenza ma il proprietario, poco convinto del suo verdetto, lo trattiene in ufficio e gli fa perdere l’aereo per Torino, dove avrebbe dovuto annunciare le nozze con Anna, la sua storica compagna. Per raggiungerla, decide dunque di intraprendere un lungo viaggio in macchina dalla Sicilia. Non sarà da solo: per una serie di circostanze, infatti, lo accompagnerà proprio Danilo, deciso a riunirsi con la quasi fidanzata Carmen. La traversata sarà lunga e costellata di imprevisti ma darà modo ai due di conoscersi meglio. E il finale del film stupirà il pubblico con inaspettati colpi di scena.

Un Natale per due: il cast

Accanto a Enrico Brignano nei panni di Danilo Patitò, nel cast del film troviamo anche Alessandro Gassman (Claudio Colonna), Claudia Potenza (Carmen), Cristina Serafini (Anna Longoni), Chiara Francini (Gioia), Paolo Sassanelli (Architetto), Pino Caruso (Presidente dell’azienda), Sandra Biondi (Laura) ed Elena Barolo (Giulia).

Un Natale per due: carriera e vita privata di Enrico Brignano

Un Natale per due: Enrico Brignano, tra cabaret e commedia

Nato a Roma nel 1966, Enrico Brignano è uno degli attori più poliedrici della scena nazionale. Cabarettista, comico, showman e regista, è stato uno degli allievi più brillanti dell’Accademia di Gigi Proietti. Grazie all’esordio in tivù come concorrente della prima edizione di La sai l’ultima, nel 1992 è entrato nel cast di Scherzi a parte, condotto da Teo Teocoli e Gene Gnocchi. Il ruolo che, tuttavia, lo ha consacrato alla fama è stato, senza dubbio, quello di Giacinto in Un medico in famiglia, a cui ha prestato volto e voce dal 1998 al 2000. Nel 1999 un altro, grande traguardo: ha firmato il primo spettacolo teatrale tutto suo, Io per voi un libro aperto, ambientato a Ostia Antica e trasmesso in diretta su Canale 5. E, nel 2000, ha girato il suo primo film da regista e protagonista a fianco di Vittoria Belvedere, Si fa presto a dire amore. Dopo diverse tournée teatrali e la parte di Francesco in South Kensington di Carlo Vanzina, nel 2002 ha sentito il bisogno di interrompere momentaneamente il percorso cinematografico per ritornare al suo primo amore, il teatro. Che, nel 2010, lo ha visto interpretare Rugantino, panni che, in passato, avevano vestito attori del calibro di Nino Manfredi e Valerio Mastandrea. Tra 2012 e 2019, ha avuto modo di aggiungere al suo curriculum progetti interessanti tanto sul piccolo quanto sul grande schermo, tra cui Fratelli Detective, I Cesaroni 5, Le Iene, Amici di Maria De Filippi (come membro della giuria speciale), Ex – Amici come prima, Poveri ma ricchi, Tutta un’altra vita, Il meglio d’Italia, Un’ora sola ti vorrei e Frozen – Il regno di ghiaccio, cult d’animazione nel quale ha doppiato il pupazzo di neve Olaf.

Un Natale per due: vita privata di Enrico Brignano

Dal 2008 al 2013, l’attore romano è stato sposato con la ballerina Bianca Pazzaglia, dal quale si è successivamente separato. Dopo la fine della loro relazione, nel 2014, si è fidanzato con la sua attuale compagna, l’attrice e conduttrice Flora Canto, da cui ha avuto due figli, Martina e Niccolò.